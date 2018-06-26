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"Ви не знаєте, з ким зв'язалися": під Києвом помічник депутата стріляв у дітей (з'явилися фото)

STYLERLIFE        26.06.2018 - 19:20
Фото: РБК-Україна
Фото: РБК-Україна

Зловмисник був у стані алкогольного сп'яніння

У місті Вишневе Київської області у вівторок, 26 червня, помічник народного депутата Юлія Мамчура влаштував стрілянину по дітях з травматичної зброї. В результаті стрілянини була поранена дитина. На сторінці "Київ Оперативний" в соцмережі Facebook з'явилися фото з місця події.

Стало відомо, що зловмисник був п'яний.

"Сьогодні у Вишневому одне п'яне бидло (2,61 проміле алкоголю), яке називається Олег Штанько, і є помічником депутата Юлія Мамчура (на громадських засадах), стріляв з травматичного пістолета по дітлахам, які грали у футбол на стадіоні", - розповіли в мережі.

 

Фото: Місце події (facebook.com/KyivOperativ)

 

Фото: Драггер (facebook.com/KyivOperativ)

"Всього було три постріли, один з них влучив у ногу хлопчика. Сама бидлота каже: "ви не знаєте, з ким зв'язалися", - зазначили в публікації.

Скріншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Нагадаємо, що під Києвом чоловік поранив дитину з травматичної зброї.

У дитини попередньо травма ноги. Дитина була відразу доставлена в лікарню.

Раніше повідомлялося, що стрілянину влаштував помічник депутата.

Народний обранець прийняв рішення про позбавлення зловмисника статусу помічника народного депутата на громадських засадах.

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Теги: стрельба, помощник депутата, Киевская область
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