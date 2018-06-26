"Вы не знаете, с кем связались": под Киевом помощник депутата стрелял в детей (появились фото)

Злоумышленник был в состоянии алкогольного опьянения

В городе Вишневое Киевской области во вторник, 26 июня, помощник народного депутата Юлия Мамчура устроил стрельбу по детям из травматического оружия. В результате стрельбы был ранен ребенок. На странице "Киев Оперативный" в соцсети Facebook появились фото с места происшествия.

Стало известно, что злоумышленник был пьян.

"Сегодня в Вишневом одно пьяное быдло (2,61 промилле алкоголя), которое называется Олег Штанько, и является помощником депутата Юлия Мамчура (на общественных началах), стреляло из травматического пистолета по ребятишкам, которые играли в футбол на стадионе", - рассказали в сети.

Фото: Место происшествия (facebook.com/KyivOperativ)

Фото: Драггер и оружие (facebook.com/KyivOperativ)

"Всего было три выстрела, один из них попал в ногу мальчику. Сама быдлота говорит "вы не знаете, с кем связались", - отметили в публикации.

Скриншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Напомним, под Киевом мужчина ранил ребенка из травматического оружия.

У ребенка предварительно травма ноги. Ребенок был сразу доставлен в больницу.

Ранее сообщалось, что стрельбу по детям устроил помощник депутата.

Народный избранник принял решение о лишении злоумышленника статуса помощника народного депутата на общественных началах.

28 июня отмечают День Конституции Украины. История и значение праздника (видео: STYLER.rbc.ua)