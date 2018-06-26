Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Вы не знаете, с кем связались": под Киевом помощник депутата стрелял в детей (появились фото)

STYLERLIFE        26.06.2018 - 19:20
Фото: РБК-Украина
Фото: РБК-Украина

Злоумышленник был в состоянии алкогольного опьянения

В городе Вишневое Киевской области во вторник, 26 июня, помощник народного депутата Юлия Мамчура устроил стрельбу по детям из травматического оружия. В результате стрельбы был ранен ребенок. На странице "Киев Оперативный" в соцсети Facebook появились фото с места происшествия.

Стало известно, что злоумышленник был пьян.

"Сегодня в Вишневом одно пьяное быдло (2,61 промилле алкоголя), которое называется Олег Штанько, и является помощником депутата Юлия Мамчура (на общественных началах), стреляло из травматического пистолета по ребятишкам, которые играли в футбол на стадионе", - рассказали в сети.

 

Фото: Место происшествия (facebook.com/KyivOperativ)

 

Фото: Драггер и оружие (facebook.com/KyivOperativ)

"Всего было три выстрела, один из них попал в ногу мальчику. Сама быдлота говорит "вы не знаете, с кем связались", - отметили в публикации.

Скриншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Напомним, под Киевом мужчина ранил ребенка из травматического оружия.

У ребенка предварительно травма ноги. Ребенок был сразу доставлен в больницу.

Ранее сообщалось, что стрельбу по детям устроил помощник депутата.

Народный избранник принял решение о лишении злоумышленника статуса помощника народного депутата на общественных началах.

28 июня отмечают День Конституции Украины. История и значение праздника (видео: STYLER.rbc.ua)

"Ребенок знал": появились новые подробности о расстреле семьи в Харькове (видео) Двое жителей Киевской области подорвались в прямом эфире: появилось видео
Теги: стрельба, помощник депутата, Киевская область
Родственники постоянно плачут: стало известно, кем был убитый во время погрома ром
"Полностью снял скальп": появились детали зверского убийства украинки голливудским сценаристом
"Что искали?": Олега Газманова с семьей задержали на границе в Италии
Принц Гарри и Меган Маркл на грани развода, - СМИ
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь