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В'ятрович зчепився з Євгеном Червоненко у прямому ефірі: закрий рот, промокашка!

STYLERЖиття    28.05.2020 - 09:58
В'ятрович зчепився з Євгеном Червоненко у прямому ефірі: закрий рот, промокашка!
Володимир В'ятрович поскандалив з Євгеном Червоненком (фото: РБК-Україна)

Червоненко і В'ятрович влаштували словесну перепалку в ефірі телеканалу

Колишній голова Інституту пам'яті Володимир В'ятрович поскандалив в прямому ефірі з екс-міністром транспорту Євгеном Червоненко. Інцидент стався на каналі "Україна 24" у програмі "Час Голованова". Річ у тому, що сторони не зійшлися в оцінці діяльності дивізії СС, символіку якої суд Києва днями раніше визнав незаконною.

Розмова почалася з того, що В'ятрович присоромив телеканал за те, що він дає слово Червоненко, на що той заявив, що йому соромно жити в одній країні з В'ятровичем. Червоненко не соромився у виразах.

"Я живу в одній країні з нікчемою. Ти використана часом промокашка", - сказав Червоненко.

На що В'ятрович йому відповів, що він може сміливо їхати з країни.

"Порожнеча пустот. Я б тобою машину мити не став. Закрий там рот і сиди", - продовжував образи Червоненко.

Володимир В'ятрович зажадав у телеканалу не давати слова людині, "яка позбавлена правил поведінки і пристойності".

В'ятрович та Червоненко посварилися в прямому ефірі (YouTube)

Після В'ятрович продовжив переконувати в тому, що на Україні невірно трактують рішення суду.

"Ніде в цьому листі не сказано, що символіка Ваффен СС дивізії Галичина є нацистською. У цьому листі зазначено щодо протиправних, на думку суду, діях Інституту національної пам'яті, що надав відповідь заявнику. Все, крапка. Суд заборонив Інституту національної пам'яті давати оцінки, але суд не дав своєї оцінки. Ніде в рішенні суду немає оцінки того, що символіка Ваффен СС дивізії "Галичина" є нацистською", – сказав депутат.

Нагадаємо, окружний адміністративний суд Києва заборонив публічно демонструвати зображення дивізії СС "Галичина".

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України Владимир Вятрович
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