Вятрович сцепился с Евгением Червоненко в прямом эфире: закрой рот, промокашка!

Владимир Вятрович поскандалил с Евгением Червоненко (фото: РБК-Украина)

Червоненко и Вятрович устроили словесную перепалку в эфире телеканала

Бывший глава Института памяти Владимир Вятрович поскандалил в прямом эфире с экс-министром транспорта Евгением Червоненко. Инцидент произошел на канале "Украина 24" в программе "Время Голованова". Дело в том, что стороны не сошлись в оценке деятельности дивизии СС, символику которой суд Киева днями ранее признал незаконной.

Разговор начался с того, что Вятрович пристыдил телеканал за то, что он дает слово Червоненко, на что тот заявил, что ему стыдно жить в одной стране с Вятровичем. Червоненко в выражениях не стеснялся.

"Я живу в одной стране с ничтожеством. Ты использованная временем промокашка", - сказал Червоненко.

На что Вятрович ему ответил, что он может смело уезжать из страны.

"Пустота пустот. Я бы тобой машину мыть не стал. Закрой там рот и сиди", - продолжал оскорбления Червоненко.

Владимир Вятрович потребовал у телеканала не давать слова человеку, "который лишен правил поведения и приличия".

Вятрович и Червоненко поссорились в прямом эфире (YouTube)

После Вятрович продолжил убеждать в том, что на Украине неверно трактуют решение суда.

"Нигде в этом письме не сказано, что символика Ваффен СС дивизии Галичина является нацистской. В этом письме указано о противоправных, по мнению суда, действиях Института национальной памяти, что предоставил ответ заявителю. Все, точка. Суд запретил Институту национальной памяти давать оценки, но суд не дал своей оценки. Нигде в решении суда нет оценки того, что символика Ваффен СС дивизии "Галичина" является нацистской", – сказал депутат.

Напомним, окружной административный суд Киева запретил публично демонстрировать изображение дивизии СС "Галичина".

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Автор: Людмила Жукова