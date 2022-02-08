Коли вибираєте один одного: Брежнєва висловилася про різницю у віці з чоловіком, Репяхова її підтримала

Зазначимо, що Меладзе старше 40-річної Брежнєвої на 18 років. За словами Віри, хоч багато хейтерів і вважають композитора занадто "старим" для неї, головне в сімейних відносинах - зовсім не вік або дата в паспорті.

Головне - поважати кохану людину і працювати над відносинами.

"Щастя залежить не від віку... А коли слухаєш своє серце, довіряєш його вибору, поважаєш себе і партнера, коли працюють над відносинами обидва і рівнозначно, коли компроміси не односторонні, коли збігаються цінності і принципи. Коли ви вибираєте один одного кожен день. Коли прощаєте один одному помилки і допомагаєте їх далі уникнути. Ще багато всього важливо мати на увазі і дотримуватися", - написала виконавиця.

Вона додала, що у всіх можуть виникати труднощі і конфлікти, але з цим можна впоратися.

"Відносини - це така ж праця, як і будь-яка робота. Тому, приходячи з роботи, теж потрібно працювати, але в іншому ключі. Ідеальних відносин не буває. Це шлях. Зі своїми тріщинами, шорсткостями і слизькими ділянками", – поділилася зірка.

Брежнєва прокоментувала різницю у віці з чоловіком (фото: instagram.com/ververa)

Також Брежнєва зазначила, що їхні почуття з Меладзе сильні і це їм допомагає пережити нелегкі моменти в шлюбі.

"Коли є основа - любов і бажання бути з партнером, разом творити, йти вперед, то у відносинах вік точно не грає ролі. Якщо люди не люблять один одного, не хочуть будувати сім'ю, то їм заважає і вік, і голос один одного, недоліки, і навіть гідності", - підкреслила Віра.

Нагадаємо, що Костянтин Меладзе і Віра Брежнєва одружилися 23 жовтня 2015 року в Форте-дей-Мармі (Італія). Однак пара таємно зустрічалася до цього близько 10 років. Від першого шлюбу у композитора залишилося троє дітей, а у співачки – двоє.

Віра і Костянтин не звертають уваги на недоброзичливців (фото: instagram.com/ververa)

Різниця у віці не заважає їм бути щасливими в шлюбі (фото: facebook.com/ELLO)

До слова, Брежнєву підтримала 27-летння блогер і концертний директор, а тепер також і дружина 56-річного народного артиста України Віктора Павлика Катерина Репяхова. У цієї пари різниця у віці майже 30 років, проте вони не звертають уваги на пересуди і виховують маленького сина Михайла.

Катя перепостила слова Віри у себе в сторіс і зазначила, що вони потрапили їй прямо в серце.