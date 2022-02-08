Когда выбираете друг друга: Брежнева высказалась о разнице в возрасте с мужем, Репяхова ее поддержала

Отметим, что Меладзе старше 40-летней Брежневой на 18 лет. По словам Веры, хоть многие хейтеры и считают композитора слишком "старым" для нее, главное в семейных отношениях - совсем не возраст или дата в паспорте.

Главное - уважать любимого человека и работать над отношениями.

"Счастье зависит не от возраста… А когда слушаешь свое сердце, доверяешь его выбору, уважаешь себя и партнера, когда работают над отношениями оба и равнозначно, когда компромиссы не односторонни, когда совпадают ценности и принципы. Когда вы выбираете друг друга каждый день. Когда прощаете друг другу ошибки и помогаете их дальше избежать. Еще много всего важно иметь в виду и соблюдать", - написала исполнительница.

Она добавила, что у всех могут возникать трудности и конфликты, но с этим можно справиться.

"Отношения - это такой же труд, как и любая работа. Поэтому, приходя с работы, тоже нужно работать, но в другом ключе. Идеальных отношений не бывает. Это путь. Со своими трещинами, шершавостями и скользкими участками", – поделилась звезда.

Брежнева прокомментировала разницу в возрасте с мужем (фото: instagram.com/ververa)

Также Брежнева отметила, что их чувства с Меладзе сильны и это им помогает пережить нелегкие моменты в браке.

"Когда есть основа - любовь и желание быть с партнером, вместе созидать, идти вперед, то в отношениях возраст точно не играет роли. Если люди не любят друг друга, не хотят строить семью, то им мешает и возраст, и голос друг друга, недостатки, и даже достоинства", - подчеркнула Вера.

Напомним, что Константин Меладзе и Вера Брежнева поженились 23 октября 2015 года в Форте-дей-Марми (Италия). Однако пара тайно встречалась до этого около 10 лет. От первого брака у композитора осталось трое детей, а у певицы – двое.

Вера и Константин не обращают внимания на недоброжелателей (фото: instagram.com/ververa)

Разница в возрасте не мешает им быть счастливыми в браке (фото: facebook.com/ELLO)

К слову, Брежневу поддержала 27-летння блогер и концертный директор, а теперь также и жена 56-летнего народного артиста Украины Виктора Павлика Екатерина Репяхова. У этой пары разница в возрасте почти 30 лет, однако они не обращают внимания на пересуды и воспитывают маленького сына Михаила.

Катя перепостила слова Веры у себя в сторис и отметила, что они попали ей прямо в сердце.