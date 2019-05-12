Як вибори і курс валют позначилися на ринку нерухомості

Ціни на нерухомість в Україні незначно зросли. На думку експертів, ціни на вплинули вибори президента і зростання валют. Вінницька, Тернопільська та Чернігівська області – лідери зростання цін на вторинне житло. Тільки у Вінниці ціни на однокімнатні квартири за перший квартал 2019 року зросли на 44%, відзначають аналітики. А у Львові вартість однокімнатних і двокімнатних квартир вище, ніж у Києві. Про це розповідає "Сьогодні".

У Львові ціни вищі, ніж у Києві

Ріелтори вважають, що причин для підвищення цін немає. Ринок нерухомості завмер навпроти, але ціни у Львові вже прирівнюються до столичної нерухомості.

"Дослідження вторинного ринку показало однокімнатні квартири у Вінницькій області зросли в ціні на 44%. А у Львові вони були навіть дорожче, ніж у столиці", – відзначають аналітики майданчика OLX.

Середня ціна однокімнатної квартири у Вінницькій області – 670 тис. грн. У Тернопільській – 595 тис. грн, у Чернігівській – 458,5 тис. грн. Якщо судити по оголошеннях в мережі, то найвищі ціни на однокімнатні квартири у Львові. В середньому вартість квартири становить 922 тис. грн, тоді як однокімнатні квартири в Києві пропонують в середньому за 809 тис. грн.

Ціни на нерухомість в Україні – як позначилися вибори і курс валют на цінах (ілюстративне фото: pixabay.com)

А найбільш різке подорожчання на житло з початку року спостерігалося у Вінницькій області. У трійці лідерів також Тернопільську та Чернігівський регіони, говорить статистика.

За оголошенням судити про тенденції на ринку не варто. Статистика сайтів нерухомості не говорить про реальну ситуацію, тому що серед інших оголошень найчастіше є ті, цінами яких не завжди можна вірити.

"Однокімнатні квартири, як найбільш затребувані в туристичному місті, можуть подорожчати в деяких районах Львова до рівня київських – в цьому я не сумніваюся. Якщо порівнювати хороші квартири у Львові і погані в Києві, то вони в цінах приблизно зрівняються. Але розрив між столицею та обласними центрами є. Якщо в Києві ціна за метр квадратний приблизно 1000 дол. У Львові і Одесі – 750 дол./кв. м., Харкові та Дніпрі – на рівні 550 дол./кв. м", – говорить директор департаменту Асоціації ріелторів України Едуард Базус.

На ринок житла у Львові також впливають програмісти і заробітчани, пояснює Дмитро Кабаровский, Co-founder & CMO компанії INPROLUX.

"На тлі українських зарплат прості програмісти і веб-дизайнери з зарплатою від 2000 євро стали міцним середнім класом, що формує ціноутворення в регіоні. Західний регіон був недооцінений останні 5-7 років. Зараз ціна вирівнюється на тлі підвищення попиту: купують запасне житло жителі східних регіонів і заробітчани", – зазначає експерт.

Збільшення цін на ринку нерухомості і зниження попиту

Попит на житло зменшився. Активність на ринку нерухомості в першому кварталі цього року впала, каже Едуард Базус. На первинний ринок вплинуло падіння курсу долара. А на вторинне житло – президентські вибори в Україні.

"Багато покупців вирішили трохи відкласти момент покупки квартир на потім. Найцікавіше, що вони все одно повернуться на ринок, тому що глобально нічого не змінюється. Занепокоєння не дає спокійно здійснювати угоди", – вважає Едуард Базус.

Ціни на нерухомість в Україні – як позначилися вибори і курс валют на цінах (ілюстративне фото: pixabay.com)

Ціни ростуть. Однак цей ріст настільки невеликий, що він не може говорити про якісь тенденції на ринку.

"Ціни вже абсолютно точно не падають. А на первинці підросли за рахунок того, що долар ослаб. Просідання курсу призвело до того, що в доларовому вираженні ціни зросли", – коментує експерт.

Прогноз

Кардинальних змін в нерухомості найближчим часом не буде, вважає Віктор Несін, голова Національної ради ріелторської палати України. Буде зберігатися сьогоднішня цінова політика.

"Все залежить від ситуації в країні. Ринок нерухомості тонко реагує на всі політичні події. На сьогодні у нас ситуація, коли ринок завмер. Люди намагаються зрозуміти, що буде далі. Інвестори зараз призупинилися і це відчувається по всьому ринку. Всі великі проекти трохи призупинилися. Якщо говорити про ціни, то жодних різких змін не буде", – говорить Несін.

Ціни на нерухомість в Україні – як позначилися вибори і курс валют на цінах (ілюстративне фото: pixabay.com)

Ранок нового житла стане активніше вторинного. Це пов'язано з тим, що ціни на житло в новобудовах нижче, ніж на вторинному ринку. Причин для зростання цін немає, тому що на сьогоднішній день не спостерігається ні припливу інвесторів, ні зростання доходу населення, ні дешевої іпотеки. Ціни не будуть знижуватися, а будуть інертними, вважає експерт.

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