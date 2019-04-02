Не витримало серце: у Запоріжжі чоловік помер після візиту колекторів

У Запоріжжі чоловік помер від серцевого нападу після того, як його квартиру відвідали колектори. Про це повідомляє gazeta.zp.ua.

Сім'я Максимових опинилася під тиском невідомих колекторів. Син Максимових в 2008 році взяв валютний кредит у банку. Через деякий час банк збанкрутував, а його активи разом з боргами перекупила колекторська контора.

Син Максимових виїхав за кордон на заробітки, а батьки подали до суду після кількох візитів колекторів, щоб відстояти своє право власності на нерухомість.

Колектори довели до серцевого нападу українця (gazeta.zp.ua)

Як розповів голова ОСББ по вулиці Чумаченко, 40 Максим Перепльотчіков, в той день четверо невідомих намагалися проникнути в під'їзд, щоб знову спробувати виселити законних власників квартири.

"Я знав про ситуацію з цією квартирою. Сьогодні після роботи йшов додому і помітив, що заходять у під'їзд незнайомі люди. Вони називають себе власниками цієї квартири. Якщо б так було насправді, я б про це знав. Я відповідаю за будинок, всіх знаю, тому вирішив піднятися разом з ними. Двері були зачинені, і вони почали викликати спеціальні служби, щоб їм допомогли проникнути в квартиру. Жодних документів не показали. А потім прийшов сусід, який відкрив перші двері. Вони скористалися ситуацією і пішли в квартиру", - розповів Палітурників.

Після того, як невідомі проникли в квартиру і там стався конфлікт, у господаря квартири не витримало серце, і він помер прямо на місці, до приїзду бригади швидкої допомоги.

На даний момент в ситуації розбирається поліція. Вони встановлюють усі обставини трагедії і з'ясовують, кому насправді належить квартира.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як колектори вибивають гроші з беззахисних людей.

А також розповідали про те, що колектори "поховали" дитини через борги батьків.