Як виглядати молодше своїх років: 5 перевірених порад

Захист від сонця

Експерти кажуть, що захист шкіри від сонця може "стерти" кілька років з вашого обличчя. "Вплив сонця виснажує колаген, який робить шкіру гладкою і пружною. Він може розширювати кровоносні судини, надаючи шкірі червоний відтінок. Сонячні промені також роблять коричневий пігмент в шкірі більш вираженим, через що вона виглядає плямистою", - говорить дерматолог Е.Віктор Росс.

Управління стресом

Здорове управління стресом не тільки допомагає виглядати молодше, але і запобігає передчасному старінню на клітинному рівні. Момент стресу тут і там не проблематичний. А ось хронічний, тривалий стрес може вимотати наш організм і привести до передчасного старіння.

Дослідження показали, що гормони, що виробляються при хронічному стресі, можуть старити наш мозок і імунну систему. Ті, хто постійно перебуває в стані стресу, частіше страждають деменцією і втратою пам'яті, а також мають більше пошкоджених клітин в своїй імунній системі. Стрес також призводить до високого кров'яного тиску, що робить вас більш схильними до серцевих захворювань та інших станів, які зазвичай зустрічаються у людей похилого віку.

Тренування

Вправи не тільки надають вашій шкірі неймовірне сяйво молодості, але і сприяють омолодженню на клітинному рівні. Якщо ви можете підтримувати свої мітохондрії в більш здоровому стані за допомогою бігу або іншої активності, це дозволяє вам бути більш активним у всіх інших аспектах вашого життя, і це може допомогти запобігти всім речам, які ми зазвичай спостерігаємо при старінні - хвороби серця, діабет, ожиріння, втрата кісткової маси.

Киньте палити

Куріння жахливо для вашого здоров'я і жахливо для вашої шкіри. Куріння може прискорити нормальний процес старіння вашої шкіри, сприяючи появі зморшок і іншим змінам зовнішнього вигляду вашого обличчя - таким як глибокі складки між бровами, "гусячі лапки", набряклість під очима, зморшки навколо рота і більш тонкі губи.

Шкода вашій шкірі від куріння незворотна, але якщо ви кинете палити зараз, ви більше не будете прискорювати проблему і може запобігти посиленню шкоди.

Сон - найшвидший спосіб виглядати молодше

Це називається "сон для краси" з тієї причини, що якщо ви виспитеся, ваша зовнішність може змінитися на роки. Гормон росту людини (HGH) виробляється найбільше під час повільного сну. Він відіграє ключову роль у тому, щоб ми виглядали молодшими навіть після того, як ми закінчили рости.

Після того, як ми виросли, рівні гормону росту падають і залишаються на низькому, стійкому рівні в дорослому віці. Дефіцит гормону росту може призвести до зменшення м'язової маси, уповільнення метаболізму, збільшення жиру на животі і в'ялості шкіри. Більше спіть, і ви, ймовірно, підвищите рівень гормону росту.