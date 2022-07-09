Как выглядеть моложе своих лет: 5 проверенных советов

Защита от солнца

Эксперты говорят, что защита кожи от солнца может "стереть" несколько лет с вашего лица. "Воздействие солнца истощает коллаген, который делает кожу гладкой и упругой. Оно может расширять кровеносные сосуды, придавая коже красный оттенок. Солнечные лучи также делают коричневый пигмент в коже более выраженным, из-за чего она выглядит пятнистой", - говорит дерматолог Э. Виктор Росс.

Управление стрессом

Здоровое управление стрессом не только помогает выглядеть моложе, но и предотвращает преждевременное старение на клеточном уровне. Момент стресса тут и там не проблематичен. А вот хронический, длительный стресс может измотать наш организм и привести к преждевременному старению.

Исследования показали, что гормоны, вырабатываемые при хроническом стрессе, могут старить наш мозг и иммунную систему. Те, кто постоянно находится в состоянии стресса, чаще страдают деменцией и потерей памяти, а также имеют больше поврежденных клеток в своей иммунной системе. Стресс также приводит к высокому кровяному давлению, что делает вас более склонными к сердечным заболеваниям и другим состояниям, обычно встречающимся у пожилых людей.

Тренировки

Упражнения не только придают вашей коже невероятное сияние молодости, но и способствуют омоложению на клеточном уровне. Если вы можете поддерживать свои митохондрии в более здоровом состоянии с помощью бега или другой активности, это позволяет вам быть более активным во всех других аспектах вашей жизни, и это может помочь предотвратить все вещи, которые мы обычно наблюдаем при старении - болезни сердца, диабет, ожирение, потеря костной массы.

Бросьте курить

Курение ужасно для вашего здоровья и ужасно для вашей кожи. Курение может ускорить нормальный процесс старения вашей кожи, способствуя появлению морщин и другим изменениям внешнего вида вашего лица - таким как глубокие складки между бровями, "гусиные лапки", отечность под глазами, морщины вокруг рта и более тонкие губы.

Вред вашей коже от курения необратим, но если вы бросите курить сейчас, вы больше не будете ускорять проблему и может предотвратить усугубление ущерба.

Сон - самый быстрый способ выглядеть моложе

Это называется "сон для красоты" по той причине, что если вы выспитесь, ваша внешность может измениться на годы. Гормон роста человека (HGH) вырабатывается больше всего во время медленного сна. Он играет ключевую роль в том, чтобы мы выглядели моложе даже после того, как мы закончили расти.

После того, как мы выросли, уровни гормона роста падают и остаются на низком, устойчивом уровне во взрослом возрасте. Дефицит гормона роста может привести к уменьшению мышечной массы, замедлению метаболизма, увеличению жира на животе и дряблости кожи. Больше спите, и вы, вероятно, повысите уровень гормона роста.