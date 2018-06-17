"Виглядає як гетто": з'явилися кадри сутичок у Києві з висоти пташиного польоту (відео)

Мітингувальників взяли в кільце і затримали

У мережі з'явилося відео, як проходило зіткнення активістів з правоохоронцями на перетині вулиць Володимирської та бульваром Шевченка під час проведення Маршу рівності. Відповідні кадри опублікував Давид Дідих на своїй сторінці в Facebook.

"Захист поліцією ЛГБТ-руху. Влада України вирішила, що люди, які відстоюють традиційні сімейні цінності і погляди, не повинні сьогодні бути присутнім в центрі Києва. Оточивши центр нашої столиці великою кількістю правоохоронців, це виглядає як гетто, відтіснивши і побивши тих, хто був з цим не згоден", - сказав він.

Фото: скріншот поста (facebook.com/david.didyh)

Слід уточнити, що саме відео було знято за допомогою дрона. На ньому видно, що більше сотні активістів перекрили шлях, по якому повинен був слідувати Марш рівності. Однак поліція відтіснила їх з дороги, затримавши в результаті інциденту 28 осіб.

Також на відео можна помітити, що активісти намагалися використовувати проти поліції сльозогінний газ, але це їм не дуже допомогло.

Відео: сутички у Києві (facebook.com/david.didyh)

До речі, в Марші рівності, який пройшов сьогодні, 17 червня, в центрі Києва, взяли участь 3,5 тисячі активістів. Про це сьогодні журналістам повідомив перший заступник міністра Міністерства внутрішніх справ України (МВС) Сергій Яровий.

"У марші взяли участь 3,5 тисячі осіб", - сказав він.

Яровий також зазначив, що всього в забезпеченні правопорядку було задіяно 5 тисяч правоохоронців.

Марш рівності в Києві (video.rbc.ua)