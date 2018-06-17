Социальные страницы
Курси валют
USD
26.3
Курс доллара
Покупка 25.99
Продажа 26.3
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.33
НБУ 2631.55
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.84
Курс евро
Покупка 30.14
Продажа 30.84
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.55
НБУ 3051.55
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.3
Курс доллара
Покупка 25.99
Продажа 26.3
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.33
НБУ 2631.55
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.84
Курс евро
Покупка 30.14
Продажа 30.84
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.55
НБУ 3051.55
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Виглядає як гетто": з'явилися кадри сутичок у Києві з висоти пташиного польоту (відео)

STYLERLIFE        17.06.2018 - 13:06
Ілюстративне фото: поліцейський (facebook.com)
Ілюстративне фото: поліцейський (facebook.com)

Мітингувальників взяли в кільце і затримали

У мережі з'явилося відео, як проходило зіткнення активістів з правоохоронцями на перетині вулиць Володимирської та бульваром Шевченка під час проведення Маршу рівності. Відповідні кадри опублікував Давид Дідих на своїй сторінці в Facebook.

"Захист поліцією ЛГБТ-руху. Влада України вирішила, що люди, які відстоюють традиційні сімейні цінності і погляди, не повинні сьогодні бути присутнім в центрі Києва. Оточивши центр нашої столиці великою кількістю правоохоронців, це виглядає як гетто, відтіснивши і побивши тих, хто був з цим не згоден", - сказав він.

Фото: скріншот поста (facebook.com/david.didyh)

Слід уточнити, що саме відео було знято за допомогою дрона. На ньому видно, що більше сотні активістів перекрили шлях, по якому повинен був слідувати Марш рівності. Однак поліція відтіснила їх з дороги, затримавши в результаті інциденту 28 осіб.

Також на відео можна помітити, що активісти намагалися використовувати проти поліції сльозогінний газ, але це їм не дуже допомогло.

Відео: сутички у Києві (facebook.com/david.didyh)

До речі, в Марші рівності, який пройшов сьогодні, 17 червня, в центрі Києва, взяли участь 3,5 тисячі активістів. Про це сьогодні журналістам повідомив перший заступник міністра Міністерства внутрішніх справ України (МВС) Сергій Яровий.

"У марші взяли участь 3,5 тисячі осіб", - сказав він.

Яровий також зазначив, що всього в забезпеченні правопорядку було задіяно 5 тисяч правоохоронців.

Марш рівності в Києві (video.rbc.ua)

"Потрібно зустріти гідно": в мережі розгорівся скандал через бійця АТО з триколором (фото) "Битва за здоровий глузд": травесті-діва Монро висловилася про Марш рівності (фото)
Теги: боец АТО, Марш равенства, КиевПрайд, ЛГБТ-прайд
"Загрожує здоров'ю українців": нардеп вимагає скасувати Київпрайд-2018 (фото)
Потрібні свідки: родина лідера групи Ріапобой терміново просить про допомогу
"Екстрена зупинка та збій руху": підлітки влаштували НП в метро (відео)
"Справжній чоловік": Володимир Зеленський закликав звільнити Олега Сенцова
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся