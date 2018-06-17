"Выглядит как гетто": появились кадры столкновений в Киеве с высоты птичьего полета (видео)

Митингующих взяли в кольцо и задержали

В сети появилось видео, как проходило столкновение активистов с правоохранителями на пересечении улиц Владимирской и бульваром Шевченко во время проведения Марша равенства. Соответствующие кадры опубликовал Давид Дидых на своей странице в Facebook.

"Защита полицией ЛГБТ-движения. Власть Украины решила, что люди, которые отстаивают традиционные семейные ценности и взгляды, не должны сегодня присутствовать в центре Киева. Окружив центр нашей столицы большим количеством правоохранителей, это выглядит как гетто, оттеснив и избив тех, кто был с этим не согласен", - сказал он.

Фото: скриншот поста (facebook.com/david.didyh)

Следует уточнить, что само видео было снято при помощи дрона. На нем видно, что более сотни активистов перекрыли путь, по которому должен был следовать Марш равенства. Однако полиция оттеснила их с дороги, задержав в результате инцидента 28 человек.

Также ка видео можно заметить, что активисты пытались использовать против полиции слезоточивый газ, но это им не сильно помогло.

Видео: столкновения в Киеве (facebook.com/david.didyh)

Кстати, в Марше равенства, который прошел сегодня, 17 июня, в центре Киева, приняли участие 3,5 тысячи активистов. Об этом сегодня журналистам сообщил первый замминистра Министерства внутренних дел Украины (МВД) Сергей Яровой.

"В марше приняли участие 3,5 тысячи человек", - сказал он.

Яровой также отметил, что всего в обеспечении правопорядка было задействовано 5 тысяч правоохранителей.

Марш равенства в Киеве (video.rbc.ua)