Вихідні дні 2018 в Україні

Свята і офіційні вихідні дні в Україні у 2018 році

Якими будуть вихідні 2018, перелік державних свят в Україні з урахуванням останніх нововведень, скільки будемо відпочивати в березні, на травневі, а також літні та осінні свята, які вихідні дні 2018 переносяться у виробничому календарі, - в матеріалі Styler.

Святкові вихідні: Україна

Перелік святкових і вихідних днів в Україні регламентований ст. 73 Кзпп. Офіційними неробочими днями в країні є державні та релігійні свята.

У 2017 році в список вихідних в Україні додався ще одне свято. 29 листопада Президентом був підписаний законопроект №5496, згідно з яким 25 грудня (католицьке Різдво) стало вихідним днем для українців.

Також були внесені зміни, що стосуються тривалості травневих свят. Вихідний 2 травня, згідно з документом, скасовується.

В опублікованому розпорядженні Кабінету міністрів України наведено графік перенесення робочих днів у 2018 році з урахуванням святкових і неробочих днів. Для створення оптимальних умов праці та відпочинку в період святкування керівникам підприємств рекомендовано перенести робочий день з п'ятниці 9 березня - на суботу 3 березня, з понеділка 30 квітня - на суботу 5 травня, з п'ятниці 29 червня - на суботу 23 червня, з понеділка 24 грудня - на суботу 22 грудня, з понеділка 31 грудня 2018 - на суботу 29 грудня 2018.

Фото: Вихідні 2018 в Україні (pixabay.com/ru/grafmex)

Вихідні 2018 Україна: Новий рік і Різдво

Календар вихідних 2018 в Україні розпочався з Нового року. Зимові канікули тривали з 30 грудня по 1 січня 2017 2018.

Потрійні вихідні дні були і на православне Різдво. Вікенд розпочався 6 січня і завершився 8 січня (перенесення вихідного на понеділок у зв'язку з тим, що 7 січня потрапляє на неділю).

Вихідні 2018 на 8 березня: Жіночий день

Міжнародний жіночий день є державним святом в Україні. 8 березня – офіційний неробочий день для всіх українців. У 2018 році він потрапляє на четвер, тому за рекомендацією Кабміну, вихідним днем стала і наступна за святом п'ятниця (перенесення робочого дня на суботу 3 березня). Таким чином, перший весняний свято тривав з 8 по 11 березня включно.

Фото: Березневі вихідні дні 2018 до Жіночого дня тривали 4 дні поспіль (pixabay.com/jill111)

Вихідні на Великдень

Пасха – релігійне свято, яке у нас в країні - вихідний. Його дата за церковним календарем щорічно змінюється, і в 2018 році великодні святкові вихідні припадають на 8-9 квітня. Воскресіння Господнє за традицією щороку святкується в неділю, тому за законом неробочим є і наступний день після свята.

Вихідні на травневі свята

Вихідні 2018 в Україні на початку травня будуть тривалими. Маївка може продовжитися з 28 квітня по 1 травня включно. Робочий день з понеділка 30 квітня Кабмін своїм розпорядженням рекомендує перенести на суботу 5 травня. Також варто зазначити, що вихідний 2 травня з 2018 року в Україні скасовується.

День Перемоги

9 травня згадують героїв віддали свої життя за мир, і вшановують ветеранів Другої світової війни. Офіційне свято – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні є неробочим днем.

Трійця

Трійця - одне з головних релігійних свят і вихідний в Україні. Він проходить на 50-й день після Великодня, тому дата святкування змінюється щороку. У 2018 році Трійця відзначається 27 травня (неділя) з перенесенням вихідного на 28 травня.

Фото: Вихідні дні 2018 (pixabay.com/MonikaDesigns)

День Конституції

Державний свято 28 червня, коли відзначається День Конституції України, стане ще одним додатковим вихідним у перший місяць літа. Згідно з рекомендаціями Кабміну, роботодавці можуть перенести робочий день з п'ятниці 29 червня на суботу 23 червня. В такому випадку в українців з'явиться тривалий вікенд з 28 червня по 1 липня.

Вихідні на День Незалежності 2018

В 2018 році День незалежності України (24 серпня) припадає на п'ятницю, тому відпочивати будемо три дні поспіль з 24-го по 26-е число.

День захисника України

День захисника України відзначається щорічно 14 жовтня. Цього дня також святкується День українського козацтва і православний свято Покрови Пресвятої Богородиці. У 2018 році 14 жовтня припадає на неділю, тому буде вихідним і наступний понеділок (15 жовтня).

Фото: Вихідні в жовтні 2018 - три дні поспіль (pixabay.com/HeungSoon)

Католицьке Різдво 2018

В 2017 році депутатами Верховної Ради був прийнятий законопроект №5496 "Про внесення змін до Кодексу законів про працю України (щодо святкових і неробочих днів", згідно з яким в Україні з'явився ще один вихідний. 25 грудня (Різдво за Григоріанським стилем) став офіційним святом і вихідним днем в Україні. Понеділок 24 грудня також буде вихідним. За розпорядженням Кабміну, робочий день переноситься на суботу 22 грудня 2018. Таким чином, свята з нагоди католицького Різдва 2018 триватимуть в Україні з 23-го по 25 грудня включно.

Затяжні свята і вихідні 2018 Україна

З урахуванням переносів вихідних, рекомендованих Кабміном, випадає відразу кілька довгих вікендів:

Новорічні вихідні (30 грудня 2017 - 1 січня 2018);

Різдво - з 6 січня по 8 січня;

Вихідні з нагоди Жіночого дня - 8 березня по 11 березня;

Травневі свята з 28 квітня по 1 травня;

Три дні з 26 травня по 28 травня - Трійця;

З 28 червня по 1 липня - вихідні з нагоди Дня Конституції;

День незалежності України - вихідні 24-26 серпня;

З 13-го по 15-те жовтня - святкові вихідні на День захисника України;

Католицьке різдво (з 23-го по 25 грудня 2018);

31 грудня 2018 року стнет вихідним (його доведеться відпрацювати 29 грудня 2018) В такому випадку новорічний вікенд 2018-2019 триватиме з 30 грудня по 1 січня 2019.

Відео: Вихідні - відмінний привід, щоб виспатися/video.rbc.ua