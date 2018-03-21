Выходные дни 2018 в Украине

Праздники и официальные выходные дни в Украине в 2018 году

Какими будут выходные 2018, перечень государственных праздников в Украине с учетом последних нововведений, сколько будем отдыхать в марте, на майские, а также летние и осенние праздники, какие выходные дни 2018 переносятся в производственном календаре, - в материале Styler.

Праздничные выходные: Украина

Перечень праздничных и выходных дней в Украине регламентирован ст. 73 КЗоТ. Официальными нерабочими днями в стране являются государственные и религиозные праздники.

В 2017 году в список выходных в Украине добавился еще один праздник. 29 ноября Президентом был подписан законопроект о №5496, согласно которому 25 декабря (католическое Рождество) стало выходным днем для украинцев.

Также были внесены изменения, касающиеся продолжительности майских праздников. Выходной 2 мая, согласно документу, отменяется.

В опубликованном распоряжении Кабинета министров Украины приведен график переноса рабочих дней в 2018 году с учетом праздничных и нерабочих дней. Для создания оптимальных условий труда и отдыха в период празднования руководителям предприятий рекомендуется перенести рабочий день с пятницы 9 марта - на субботу 3 марта, с понедельника 30 апреля - на субботу 5 мая, с пятницы 29 июня - на субботу 23 июня, с понедельника 24 декабря - на субботу 22 декабря, с понедельника 31 декабря 2018 - на субботу 29 декабря 2018.

Фото: Выходные 2018 в Украине (pixabay.com/ru/grafmex)

Выходные 2018 Украина: Новый год и Рождество

Календарь выходных 2018 в Украине начался с Нового года. Зимние каникулы продлились с 30 декабря 2017 по 1 января 2018.

Тройные выходные дни были и на православное Рождество. Уикенд начался 6 января и завершился 8 января (перенос выходного на понедельник в связи с тем, что 7 января попадает на воскресенье).

Выходные 2018 на 8 марта: Женский день

Международный женский день является государственным праздником в Украине. 8 марта – официальный нерабочий день для всех украинцев. В 2018 году он попадает на четверг, поэтому по рекомендации Кабмина, выходным днем стала и следующая за праздником пятница (перенос рабочего дня на субботу 3 марта). Таким образом, первый весенний праздник продлился с 8 по 11 марта включительно.

Фото: Мартовские выходные дни 2018 к Женскому дню продлились 4 дня подряд (pixabay.com/jill111)

Выходные на Пасху

Пасха – религиозный праздник, который у нас в стране - выходной. Его дата по церковному календарю ежегодно меняется, и в 2018 году пасхальные праздничные выходные приходятся на 8-9 апреля. Воскресение Господне по традиции ежегодно празднуется в воскресенье, поэтому по закону нерабочим является и следующий день после праздника.

Выходные на майские праздники

Выходные 2018 в Украине в начале мая будут продолжительными. Маевка может продлиться с 28 апреля по 1 мая включительно. Рабочий день с понедельника 30 апреля Кабмин своим распоряжением рекомендует перенести на субботу 5 мая. Также стоит отметить, что выходной 2 мая с 2018 года в Украине отменяется.

День Победы

9 мая вспоминают героев отдавших свои жизни за мир, и чествуют ветеранов Второй мировой войны. Официальный праздник – День победы над нацизмом во Второй мировой войне является нерабочим днем.

Троица

Троица - один из главных религиозных праздников и выходной в Украине. Он проходит на 50-й день после Пасхи, поэтому дата празднования также меняется каждый год. В 2018 году Троица отмечается 27 мая (воскресенье) с переносом выходного на 28 мая.

Фото: Выходные дни 2018 (pixabay.com/MonikaDesigns)

День Конституции

Государственный праздник 28 июня, когда отмечается День Конституции Украины, станет еще одним дополнительным выходным в первый месяц лета. Согласно рекомендациям Кабмина, работодатели могут перенести рабочий день 29 июня с пятницы на субботу 23 июня. В таком случае у украинцев появится длительный уикенд с 28 июня по 1 июля.

Выходные на День Независимости 2018

В 2018 году День независимости Украины (24 августа) попадает на пятницу, поэтому отдыхать будем три дня подряд с 24-го по 26-е число.

День защитника Украины

День защитника Украины отмечается ежегодно 14 октября. В этот день также празднуется День украинского козацтва и православный праздник Покрова Пресвятой Богородицы. В 2018 году 14 октября попадает на воскресенье, поэтому выходным будет и следующий понедельник (15 октября).

Фото: Выходные в октябре 2018 - три дня подряд (pixabay.com/HeungSoon)

Католическое Рождество 2018

В 2017 году депутатами Верховной Рады был принят законопроект №5496 "О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины относительно праздничных и нерабочих дней", согласно которому в Украине появился еще один выходной. 25 декабря (Рождество по Григорианскому стилю) стал официальным праздником и выходным днем в Украине. Понедельник 24 декабря также будет выходным. По распоряжению Кабмина, рабочий день переносится на субботу 22 декабря 2018. Таким образом, праздники по случаю католического Рождества 2018 продлятся в Украине с 23-го по 25 декабря включительно.

Затяжные праздники и выходные 2018 Украина

С учетом переносов выходных, рекомендованных Кабмином, выпадает сразу несколько длинных уикендов:

Новогодние выходные (30 декабря 2017 - 1 января 2018);

Рождество - с 6 января по 8 января;

Выходные по случаю Женского дня - с 8 марта по 11 марта;

Майские праздники - с 28 апреля по 1 мая;

Три дня с 26 мая по 28 мая - Троица;

С 28 июня по 1 июля - выходные по случаю Дня Конституции;

День независимости Украины - выходные 24-26 августа;

С 13-го по 15-е октября - праздничные выходные на День защитника Украины;

Католическое рождество (с 23-го по 25 декабря 2018);

31 декабря 2018 года стнет выходным (его придется отработать 29 декабря 2018). В таком случае новогодний уикенд 2018-2019 продлится с 30 декабря по 1 января 2019.

Видео: Выходные - отличный повод, чтобы выспаться/video.rbc.ua