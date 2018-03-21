Вихідні на Великдень: скільки будуть відпочивати українці

Вихідні на Великдень 2018 в Україні триватимуть три дні

Якого числа відзначається Воскресіння Христове в 2018 році, а також скільки будуть відпочивати українці в вихідні на Великдень - в матеріалі Styler.

Великдень 2018: дата свята

Одне з найважливіших свят для віруючих усього світу, Христове Воскресіння, щорічно відзначається в різні дні (в період з 4 квітня по 8 травня). Його дата встановлюється згідно з правилом церковного календаря: Великдень святкується в неділю, що йде відразу після першого весняного повного місяця (повний місяць після дня весняного рівнодення). Таким чином, Великдень 2018 припадає на 8 квітня.

Вихідні на Великдень 2018 в Україні: скільки будемо відпочивати

Традиційно Великдень щороку відзначається по неділях. Згідно ст. 67 КЗпП України, якщо святковий день припадає на суботу або неділю, вихідний переноситься на наступний за ним понеділок. Тому великодні вихідні 2018 для українців триватимуть 3 дні: з суботи 7 квітня по понеділок 9 квітня включно.

Фото: Дата Великодня 2018 - 8 квітня (pixabay.com/Katzenfee50)

Коли відзначають Великдень в світі

Дата святкування Христового Воскресіння відрізняється у представників різних віросповідань. Це пов'язано з використанням церквами різних методів обчислень: за юліанським, григоріанським, єврейським календарем.

Так, православні віруючі, більшість греко-католиків і протестантів (старостильники), відзначатимуть Великдень 2018 8 квітня, згідно з обчисленнями за юліанським календарем.

Підготовка до свята починається за тиждень. Особливі традиції з передсвяткового прибирання і готування святкового столу виконуються в Чистий четвер, а в Страсну п'ятницю суворо забороняється працювати, дотримуються особливо суворого посту. З вечора суботи починається Всеношна служба з освяченням пасхальних кошиків, а з Великоднього ранку всі віруючі "христосуються" і розговляються.

Фото: У великодній кошик кладуть паски і фарбовані яйця (pixabay.com/Maria0405)

Римо-католики, частина греко-католиків і протестантів відзначають Великдень за григоріанським календарем. Дата свята в цьому році - 1 квітня. У багатьох країнах Європи тиждень великодніх свят є весняними канікулами для школярів. В Іспанії, Німеччини, Грузії, Кіпрі, Румунії, Чорногорії офіційні вихідні починаються зі Страсної п'ятниці і тривають по понеділок. У Франції, Австрії, Італії, Молдові вихідні на Великдень 2018, як і в Україні триватимуть 3 дні.

Песах - Єврейська Пасха

Іудейська Пасха носить назву Песах і святкується з вечора 14 числа єврейського місяця нісана протягом 7 днів. У 2018 році Песах відзначатимуть з вечора 30 березня по 7 квітня. Однак єврейська Пасха має інше значення. В Песах іудеї святкують річницю Виходу з єгипетського рабства більше 3,3 тис. років тому.