Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Вихідні на Великдень: скільки будуть відпочивати українці

STYLERLIFE        21.03.2018 - 13:25
Фото: Великдень 2018 (РБК-Україна)
Фото: Великдень 2018 (РБК-Україна)

Вихідні на Великдень 2018 в Україні триватимуть три дні

Якого числа відзначається Воскресіння Христове в 2018 році, а також скільки будуть відпочивати українці в вихідні на Великдень - в матеріалі Styler.

Великдень 2018: дата свята

Одне з найважливіших свят для віруючих усього світу, Христове Воскресіння, щорічно відзначається в різні дні (в період з 4 квітня по 8 травня). Його дата встановлюється згідно з правилом церковного календаря: Великдень святкується в неділю, що йде відразу після першого весняного повного місяця (повний місяць після дня весняного рівнодення). Таким чином, Великдень 2018 припадає на 8 квітня.

Вихідні на Великдень 2018 в Україні: скільки будемо відпочивати

Традиційно Великдень щороку відзначається по неділях. Згідно ст. 67 КЗпП України, якщо святковий день припадає на суботу або неділю, вихідний переноситься на наступний за ним понеділок. Тому великодні вихідні 2018 для українців триватимуть 3 дні: з суботи 7 квітня по понеділок 9 квітня включно.

Дата Великодня 2018 - 8 квітняФото: Дата Великодня 2018 - 8 квітня (pixabay.com/Katzenfee50)

Коли відзначають Великдень в світі

Дата святкування Христового Воскресіння відрізняється у представників різних віросповідань. Це пов'язано з використанням церквами різних методів обчислень: за юліанським, григоріанським, єврейським календарем.

Так, православні віруючі, більшість греко-католиків і протестантів (старостильники), відзначатимуть Великдень 2018 8 квітня, згідно з обчисленнями за юліанським календарем.

Підготовка до свята починається за тиждень. Особливі традиції з передсвяткового прибирання і готування святкового столу виконуються в Чистий четвер, а в Страсну п'ятницю суворо забороняється працювати, дотримуються особливо суворого посту. З вечора суботи починається Всеношна служба з освяченням пасхальних кошиків, а з Великоднього ранку  всі віруючі "христосуються" і розговляються.

У великодній кошик кладуть паски і фарбовані яйця Фото: У великодній кошик кладуть паски і фарбовані яйця (pixabay.com/Maria0405)

Римо-католики, частина греко-католиків і протестантів відзначають Великдень за григоріанським календарем. Дата свята в цьому році - 1 квітня. У багатьох країнах Європи тиждень великодніх свят є весняними канікулами для школярів. В Іспанії, Німеччини, Грузії, Кіпрі, Румунії, Чорногорії офіційні вихідні починаються зі Страсної п'ятниці і тривають по понеділок. У Франції, Австрії, Італії, Молдові вихідні на Великдень 2018, як і в Україні триватимуть 3 дні.

Песах - Єврейська Пасха

Іудейська Пасха носить назву Песах і святкується з вечора 14 числа єврейського місяця нісана протягом 7 днів. У 2018 році Песах відзначатимуть з вечора 30 березня по 7 квітня. Однак єврейська Пасха має інше значення. В Песах іудеї святкують річницю Виходу з єгипетського рабства більше 3,3 тис. років тому.

Стало відомо, скільки коштуватиме Великодній кошик у 2018 році Вихідні дні 2018 в Україні
Теги: выходные, Пасха
"Рука до ліктя у колектора просто висіла": з'явилися нові деталі вибуху в київській багатоповерхівці
У Сумах дитина потрапила в реанімацію через отруєння кімнатною рослиною
"Ба-бах": Савченко епічно потролила депутатів (відео)
"Микита, твоєї мами більше немає": з'явилися нові деталі про страшне вбивство жінки під Києвом
On Top