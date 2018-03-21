Выходные на Пасху: сколько будут отдыхать украинцы

Выходные на Пасху 2018 в Украине продлятся три дня

Какого числа отмечается Воскресение Христово в 2018 году, а также сколько будут отдыхать украинцы в выходные на Пасху - в материале Styler.

Пасха 2018: дата праздника

Один из самых важных праздников для верующих всего мира, Христово Воскресение, ежегодно отмечается в разные дни (в период с 4 апреля по 8 мая). Его дата устанавливается согласно правилу церковного календаря: Пасха празднуется в воскресенье, следующее сразу после первого весеннего полнолуния (полнолуние после дня весеннего равноденствия). Таким образом, Пасха 2018 приходится на 8 апреля.

Выходные на Пасху 2018 в Украине: сколько будем отдыхать

Традиционно Пасха каждый год отмечается по воскресеньям. Согласно ст. 67 КЗоТ Украины, если праздничный день приходится на субботу или воскресенье, выходной переносится на следующий за ним понедельник. Поэтому пасхальные выходные 2018 для украинцев продлятся 3 дня: с субботы 7 апреля по понедельник 9 апреля включительно.

Фото: Дата Пасхи 2018 - 8 апреля (pixabay.com/Katzenfee50)

Когда отмечают Пасху в мире

Дата празднования Христового Воскресения отличается у представителей разных вероисповеданий. Это связано с использованием церквями разных методов исчислений: по юлианскому, григорианскому, еврейскому календарю.

Так, православные верующие, большинство греко-католиков и часть протестантов (старостильники), будут отмечать Пасху 2018 8 апреля, согласно исчислениям по юлианскому календарю.

Подготовка к празднику начинается за неделю. Особые традиции по предпраздничной уборке и готовке праздничного стола выполняются в Чистый четверг, а в Страстную пятницу строго запрещается работать и соблюдается особо строгий пост. С вечера субботы начинается Всенощная служба с освящением пасхальных корзинок, а с утра Пасхального воскресения все верующие "христосуются" и разговляются.

Фото: В пасхальную корзинку кладут куличи и крашенные яйца (pixabay.com/Maria0405)

Римо-католики, часть греко-католиков и протестантов отмечают Пасху по григорианскому календарю. Дата праздника в этом году - 1 апреля. Во многих странах Европы неделя пасхальных праздников является весенними каникулами для школьников. В Испании, Германии, Грузии, Кипре, Румынии, Черногории официальные выходные начинаются со Страстной пятницы и длятся по понедельник. Во Франции, Австрии, Италии, Молдове выходные на Пасху 2018, как и в Украине продлятся 3 дня.

Песах - Еврейская Пасха

Иудейская Пасха носит название Песах и празднуется с вечера 14 числа еврейского месяца нисана на протяжении 7 дней. В 2018 году Песах будут отмечать с вечера 30 марта по 7 апреля. Однако еврейская Пасха имеет иное значение. В Песах иудеи празднуют годовщину Исхода из египетского рабства более 3,3 тыс. лет назад.