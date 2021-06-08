Випала з вікна гуртожитку: у Львові загинула 17-річна чемпіонка України з пауерліфтингу (фото)

У Львові з вікна гуртожитку випала 17-річна студентка. Нею виявилась чемпіонка України з пауерліфтингу Ірина Квас.

Про це повідомили на сторінці Львівської обласної федерації пауерліфтингу.

Так, трагічний випадок стався, 8 червня, о 6:30 ранку. З вікна 7 поверху гуртожитку коледжу "Львівської політехніки" на вулиці Лисеницькій, 2 випала студентка. Дівчина загинула на місці.

Зауважимо, що перш ніж випасти з вікна, дівчина зачинилась у своїй кімнаті зсередини.

Що стало причиною трагічного випадку встановлює поліція.

Фото: Ірина Квас (ЛОФП)

Що відомо про дівчину?

Ірина Квас була родом із міста Яворів, де навчалася у дитячо-юнацькій спортивній школі. Дівчина почала професійно займатися спортом в 11 років. Вона неодноразово займала призові місця на чемпіонатах України з пауерліфтингу.

Зокрема, у 2019 році дівчина здобула золото чемпіонату України. Дівчина присіла зі штангою вагою 125 кілограмів, виконала жим лежачи з 65-кілограмовою штангою та станову тягу зі 130 кілограмами.

Окрім того, дівчина навчалася на другому курсі Техніко-економічного коледжу "Львівської політехніки" на спеціальності "правознавство". Що стало причиною трагічного випадку наразі встановлює поліція.