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Выпала из окна общежития: во Львове погибла 17-летняя чемпионка Украины по пауэрлифтингу (фото)

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Львов, Вторник 08 июня 2021 21:40
Выпала из окна общежития: во Львове погибла 17-летняя чемпионка Украины по пауэрлифтингу (фото) Фото: во Львове из окна выпала студентка (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

Во Львове из окна общежития выпала 17-летняя студентка. Ею оказалась чемпионка Украины по пауэрлифтингу Ирина Квас.

Об этом сообщили на странице Львовской областной федерации пауэрлифтинга.

Так, трагический случай произошел, 8 июня, в 6:30 утра. Из окна 7 этажа общежития колледжа "Львовской политехники" на улице Лисеницькій, 2 выпала студентка. Девушка погибла на месте.

Заметим, что прежде чем выпасть из окна, девушка закрылась в своей комнате изнутри.

Что стало причиной трагического случая устанавливает полиция.

Выпала из окна общежития: во Львове погибла 17-летняя чемпионка Украины по пауэрлифтингу (фото)

Фото: Ирина Квас (ЛОФП)

Что известно о девушке?

Ирина Квас была родом из города Яворов, где училась в детско - юношеской спортивной школе. Девушка начала профессионально заниматься спортом в 11 лет. Она неоднократно занимала призовые места на чемпионатах Украины по пауэрлифтингу.

В частности, в 2019 году девушка завоевала золото чемпионата Украины. Девушка присела со штангой весом 125 килограммов, выполнила жим лежа с 65-килограммовой штангой и становую тягу со 130 килограммами.

Кроме того, девушка училась на втором курсе Технико-экономического колледжа "Львовской политехники" на специальности "правоведение".

Ранее мы сообщали, что в Днепре 5-летняя девочка чудом выжила, выпав с шестого этажа.

Также В Виннице с 5 этажа балкона выпал трехлетний малыш.

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