"Вип'ємо не цокаючись": відомий карикатурист висміяв вибори в Росії

Малюнок опублікований в соцмережі
У мережі висміяли президентські вибори в Росії, які відбудуться 18 березня. Кумедний малюнок на цю тему опублікував на своїй сторінці в Facebook відомий карикатурист Сергій Йолкін.
"Вшануймо ці вибори Днем мовчання", - підписав малюнок художник.
Фото: Карикатура Йолкіна (facebook.com/sergey.elkin1)
Люди в коментарях оцінили креативність Йолкіна і висловили свою думку.
"Не час ще", - іронічно написав Володимир Евфіц.
"Не цокаючись", - іронізує Дмитро Боіченко.
"Вип'ємо не цокаючись", - прокоментував Олексій Аврутин.
"Так. Однієї хвилини мовчання тут явно не вистачить. Потрібен день тиші", - пожартував Денис Рамбов.
"А завтра буде любовна любов в Криму", - написав Олександр Галачинский.
Скріншот коментарів (facebook.com/sergey.elkin1)
Як раніше повідомлялося, президент України Петро Порошенко під час телефонної розмови з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом закликав його не визнавати результатів нелегітимних виборів у Криму.