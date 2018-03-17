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"Вип'ємо не цокаючись": відомий карикатурист висміяв вибори в Росії

STYLERLIFE        17.03.2018 - 12:45
Фото: Вибори в РФ (facebook.com CIKRussia)
Фото: Вибори в РФ (facebook.com CIKRussia)

Малюнок опублікований в соцмережі

У мережі висміяли президентські вибори в Росії, які відбудуться 18 березня. Кумедний малюнок на цю тему опублікував на своїй сторінці в Facebook відомий карикатурист Сергій Йолкін.

"Вшануймо ці вибори Днем мовчання", - підписав малюнок художник.

Фото: Карикатура Йолкіна (facebook.com/sergey.elkin1)

Люди в коментарях оцінили креативність Йолкіна і висловили свою думку.

"Не час ще", - іронічно написав Володимир Евфіц.

"Не цокаючись", - іронізує Дмитро Боіченко.

"Вип'ємо не цокаючись", - прокоментував Олексій Аврутин.

"Так. Однієї хвилини мовчання тут явно не вистачить. Потрібен день тиші", - пожартував Денис Рамбов.

"А завтра буде любовна любов в Криму", - написав Олександр Галачинский.

Скріншот коментарів (facebook.com/sergey.elkin1)

Як раніше повідомлялося, президент України Петро Порошенко під час телефонної розмови з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом закликав його не визнавати результатів нелегітимних виборів у Криму.

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Теги: карикатура
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