"Выпьем не чокаясь": известный карикатурист высмеял выборы в России

Рисунок опубликован в соцсети
В сети высмеяли президентские выборы в России, которые пройдут 18 марта. Забавный рисунок на эту тему опубликовал на своей страничке в Facebook известный карикатурист Сергей Елкин.
"Почтим эти выборы Днем молчания", - подписал рисунок художник.
Фото: Карикатура Елкина (facebook.com/sergey.elkin1)
Люди в комментариях оценили креативность Елкина и высказали свое мнение.
"Не время еще", - иронично написал Владимир Евфиц.
"Не чокаясь", - иронизирует Дмитрий Боиченко.
"Выпьем не чокаясь", - прокомментировал Алексей Аврутин.
"Да уж. Одной минуты молчания тут явно не хватит. Нужен день тишины", - пошутил Денис Рамбов.
"А завтра будет любовная любовь в Крыму", - написал Александр Галачинский.
Скриншот комментариев (facebook.com/sergey.elkin1)
Как ранее сообщалось, президент Украины Петр Порошенко во время телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом призвал его не признавать результатов нелегитимных выборов в Крыму.