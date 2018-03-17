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"Выпьем не чокаясь": известный карикатурист высмеял выборы в России

STYLERLIFE        17.03.2018 - 12:45
Фото: Выборы в РФ (facebook.com CIKRussia)
Фото: Выборы в РФ (facebook.com CIKRussia)

Рисунок опубликован в соцсети

В сети высмеяли президентские выборы в России, которые пройдут 18 марта. Забавный рисунок на эту тему опубликовал на своей страничке в Facebook известный карикатурист Сергей Елкин.

"Почтим эти выборы Днем молчания", - подписал рисунок художник.

Фото: Карикатура Елкина (facebook.com/sergey.elkin1)

Люди в комментариях оценили креативность Елкина и высказали свое мнение.

"Не время еще", - иронично написал Владимир Евфиц.

"Не чокаясь", - иронизирует Дмитрий Боиченко.

"Выпьем не чокаясь", - прокомментировал Алексей Аврутин.

"Да уж. Одной минуты молчания тут явно не хватит. Нужен день тишины", - пошутил Денис Рамбов.

"А завтра будет любовная любовь в Крыму", - написал Александр Галачинский.

Скриншот комментариев (facebook.com/sergey.elkin1)

Как ранее сообщалось, президент Украины Петр Порошенко во время телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом призвал его не признавать результатов нелегитимных выборов в Крыму. 

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