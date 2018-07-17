"Вислідили": під Горлівкою ліквідували ворожого снайпера

У мережі повідомили про усунення бойовика
Українські бійці під Горлівкою Донецької області усунули снайпера терористів. Про це розповіла волонтер і військовий блогер Вікторія Руденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Є хороші новини ... вночі під Горлівкою був знешкоджений російський снайпер ... молодці хлопці, добре спрацювали ... вистежили і помножили на нуль", - зазначила волонтер.
Скріншот поста (facebook.com/Viktoriya_Rudenko)
За даними прес-центру ООС, за минулу добу бойовики 19 раз обстріляли сили ООС на Донбасі. 17 липня в зоні проведення операції Об'єднаних сил загинув один український військовий. 16 липня в результаті бойових дій був поранений один український військовий. Воїну надається необхідна медична допомога у військовому мобільному шпиталі.
Раніше у Луганській області СБУ викрила інформатора бойовиків "ЛНР".
Протягом трьох місяців весни 2016 року житель одного з населених пунктів Новоайдарського району збирав інформацію про дислокацію і маршрути пересування українських військовослужбовців.
До речі, бойовики застрелили російського найманця при спробі здатися військовим ООС.
На Маріупольському напрямку бойовик російських окупаційних військ намагався перетнути лінію розмежування і перейти на підконтрольну Україні територію. За даними української сторони, у нього були проблеми з фінансами.
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