"Выследили": под Горловкой ликвидировали вражеского снайпера

Фото: gennadiydubovoy.livejournal.com

В сети сообщили об устранении боевика

Украинские бойцы под Горловкой Донецкой области устранили снайпера террористов. Об этом рассказала волонтер и военный блогер Виктория Руденко на своей странице в соцсети Facebook.

"Есть хорошие новости ... ночью под Горловкой был обезврежен российский снайпер ... молодцы ребята, хорошо сработали ... выследили и умножили на ноль", - отметила волонтер.

Скриншот поста (facebook.com/Viktoriya_Rudenko)

По данным пресс-центра ООС, за прошедшие сутки боевики 19 раз обстреляли силы ООС на Донбассе. 17 июля в зоне проведения операции Объединенных сил погиб один украинский военный. 16 июля в результате боевых действий был ранен один украинский военный. Воину оказывается необходимая медицинская помощь в военном мобильном госпитале.

Ранее в Луганской области СБУ разоблачила информатора боевиков "ЛНР".

В течение трех месяцев весны 2016 года житель одного из населенных пунктов Новоайдарского района собирал информацию о дислокации и маршрутах передвижения украинских военнослужащих.

Кстати, боевики застрелили российского наемника при попытке сдаться военным ООС.

На Мариупольском направлении боевик российских оккупационных войск пытался пересечь линию разграничения и перейти на подконтрольную Украине территорию. По данным украинской стороны, у него были проблемы с финансами.

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