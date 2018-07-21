"Виштовхали силою": київський ресторан опинився в центрі скандалу (відео)

Ілюстративне фото: охорона (колаж Styler)

Адміністрація закладу відмовилася коментувати скандал

Один з київських ресторанів опинився в центрі скандалу через дії охоронців, які силою виштовхали відвідувача, який приніс з собою морозиво. Про це повідомляє "Сьогодні".

"Андрій показує заклад, в якому з ним сталася неприємність. Каже: не знав, що меблі – частина ресторану. Відпочивав тут не вперше. У той раз з морозивом", - йдеться в повідомленні.

Слід уточнити, що через пару хвилин після того, як молодий чоловік присів на диван біля кафе, до нього підійшла охорона закладу.

"Вони схопили мене під руки. А у мене в одній з них телефон, а в іншій морозиво. Я навіть не пручався", - сказав він.

Після цього, до журналістів вийшла адміністратор кафе, однак переглянувши скандальний відеоролик повідомила, що не збирається коментувати його.

Відео: скандал у київському кафе (Youtube-канал/Інформатор)

До речі, причиною масового отруєння відвідувачів кафе Tomash Kebab у Львові, яке було зафіксовано 13 липня, став сальмонельоз. Як повідомляється, після отримання результатів бактеріологічних обстежень пацієнтам, які виписалися з лікарень, було встановлено відповідний діагноз.

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