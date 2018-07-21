"Вытолкали силой": киевский ресторан оказался в центре скандала (видео)

Иллюстративное фото: охрана (коллаж Styler)

Администрация заведения отказалась комментировать скандал

Один из киевских ресторанов оказался в центре скандала из-за действий охранников, которые вытолкали силой посетителя, который принес с собой еду. Об этом сообщает "Сегодня".

"Андрей показывает заведение, в котором с ним произошла неприятность. Говорит: не знал, что мебель – часть ресторана. Отдыхал здесь не впервые. В тот раз с мороженым", - говорится в сообщении.

Следует уточнить, что спустя пару минут после того, как молодой человек присел на диван возле кафе, к нему подошла охрана заведения.

"Они схватили меня под руки. А у меня в одной из них телефон, а в другой мороженое. Я даже не сопротивлялся", - сказал он.

После этого, к журналистам вышла администратор кафе, однако просмотрев скандальный видеоролик сообщила, что не собирается комментировать его.

Видео: скандал в киевском кафе (Youtube-канал/Информатор)

Кстати, причиной массового отравления посетителей кафе Tomash Kebab во Львове, которое было зафиксировано 13 июля, стал сальмонеллез. Как сообщается, после получения результатов бактериологических обследований пациентам, которые выписались из больниц, был установлен соответствующий диагноз.

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