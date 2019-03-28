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Вибухи у Кропивницькому: нові кадри жахливої пожежі (фото, відео)

STYLERЖиття    28.03.2019 - 10:41
Вибухи у Кропивницькому: нові кадри жахливої пожежі (фото, відео)
Фото: (колаж РБК-Україна)

У мережі оприлюднили шокуючі наслідки вибухів у Кропивницькому

У Кропивницькому 27 березня прогриміло кілька сильних вибухів, причиною яких стало загоряння трьох цистерн з газозаправним обладнанням на автомобільній стоянці. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Відзначається, що перші повідомлення про пожежу надійшло в службу близько 20:00. Під час гасіння пожежі сталося 7 вибухів різної потужності, з подальшим загоранням поруч розташованих 10 легкових автомобілів, 5 вантажних автомобілів і будівлі колишньої СТО на площі 200 квадратних метрів.

Відео: YouTube/DSNSKIROV)

Пожежа була ліквідована о 22:45. В результаті вибуху ємності з газом, попередньо травмовані три людини, яких екстрено госпіталізували.

 

Нагадаємо, що поліція відкрила справу через вибухи у Кропивницькому. У поліції повідомили, що інформацію за даним фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 272 "Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою" Кримінального кодексу України.

Також повідомляли, що у МВС зазначили, що станом на 20:55 пожежу було локалізовано. Горіли п'ять вантажних і близько десяти легкових автомобілів, які перебували на стоянці поблизу, а також дах двоповерхової будівлі, що знаходиться поруч. До гасіння пожежі було залучено 35 рятувальників, а також 9 одиниць техніки.

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