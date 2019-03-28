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Взрывы в Кропивницком: новые кадры жуткого пожара (фото, видео)

STYLERЖизнь    28.03.2019 - 10:41
Взрывы в Кропивницком: новые кадры жуткого пожара (фото, видео)
Фото: (коллаж РБК-Украина)

В сети опубликовали шокирующие последствия взрывов в Кропивницком

В Кропивницком 27 марта прогремело несколько сильных взрывов, причиной которых стало возгорание трех цистерн с газозаправочным оборудованием на автомобильной стоянке. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что первые сообщения о пожаре поступили в службу около 20:00. Во время тушения пожара произошло 7 взрывов различной мощности с последующим возгоранием рядом расположенных 10 легковых автомобилей, 5 грузовых автомобилей и здания бывшей СТО на площади 200 метров квадратных.

Видео: (YouTube/DSNSKIROV)

Пожар был ликвидирован в 22:45. В результате взрыва емкости с газом, предварительно травмированы три человека, которых экстренно госпитализировали.

 

Напомним, что полиция открыла дело из-за взрывов в Кропивницком. В полиции сообщили, что информацию по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 272 "Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью" Уголовного кодекса Украины.

Также сообщали, что в МВД отметили, что по состоянию на 20:55 пожар был локализован. Горели пять грузовых и около десяти легковых автомобилей, которые находились на стоянке вблизи, а также крыша двухэтажного здания, что находится рядом. К тушению пожара было привлечено 35 спасателей, а также 9 единиц техники.

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