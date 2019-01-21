"Взяти голими руками": Філарет висловився про війну з Москвою

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За словами патріарха, Москва працює над тим, щоб розділити об'єднану Українську церкву

Москва буде намагатися розколоти єпископат Помісної церкви. Про це заявив патріарх Філарет в інтерв'ю ТСН.

Священнослужитель розповів, що, не дивлячись на прагнення Москви внести розкол, Київ протидіятиме.

"Так само, як вони хотіли посварити всю Україну зсередини і взяти її голими руками, а війна навпаки об'єднала", - зазначив Філарет.

За його словами, Москва зараз будує плани, які допоможуть їй розділити об'єднану церкву України і не допустити приєднання до цієї церкви московського єпископату.

Він також розповів про свою роль у Помісній церкві. Філарет зазначив, що він патріарх і буде, і далі їм залишатися. Священнослужитель наголосив, що предстоятелем Помісної церкви є Епіфаній, але він також буде допомагати у розвитку Української церкви.

"Я невизнаний патріарх для світового православ'я, але для України я – патріарх і патріархом я залишаюся", - підкреслив Філарет.

Патріарх також розповів, що якими методами можна повернути Почаївську Лавру і Києво-Печерську Лавру з рук Московського патріархату.

За його словами, це можна зробити тільки законними методами. Рада вже прийняла механізм, який допоможе громаді перейти до Української православної церкви.

Він зазначив, що збереться братія, яка не захоче перереєструватися в Російську православну церкву, а без цього вони не будуть мати права юридичної особи, без якого втратять багато чого.

Нагадаємо, що Філарет назвав умови передачі Києво-Печерської лаври Православної церкви України.

Раніше повідомлялося, що Філарет розповів про контакти української церкви зі Службою безпеки України.