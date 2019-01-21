"Взять голыми руками": Филарет высказался о войне с Москвой

Фото: Виталий Носач/РБК-Украина

По словам патриарха, Москва работает над тем, чтобы разделить объединенную Украинскую церковь

Москва будет стараться расколоть епископат Поместной церкви. Об этом заявил патриарх Украины Филарет в интервью ТСН.

Священнослужитель рассказал, что, не смотря на стремление Москвы внести раскол, Киев будет противодействовать.

"Так же, как они хотели рассорить всю Украину изнутри и взять ее голыми руками, а война наоборот объединила", - отметил Филарет.

По его словам, Москва сейчас строит планы, которые помогут ей разделить объединенную церковь Украины и не допустить присоединения к этой церкви московского епископата.

Он также рассказал о своей роли в Поместной церкви. Филарет отметил, что он патриарх и будет, и дальше им оставаться. Священнослужитель подчеркнул, что предстоятелем Поместной церкви является Епифаний, но он также будет помогать в развитии Украинской церкви.

"Я непризнанный патриарх для мирового православия, но для Украины я – патриарх и патриархом я остаюсь", - подчеркнул Филарет.

Патриарх также рассказал, что какими методами можно вернуть Почаевскую Лавру и Киево-Печерскую Лавру из рук Московского патриархата.

По его словам, это можно сделать только законными методами. Рада уже приняла механизм, который поможет общине перейти к Украинской православной церкви.

Он отметил, что соберется братия, которая не захочет перерегистрироваться в Российскую православную церковь, а без этого они не будут иметь права юридического лица, без которого лишаться многого.

Напомним, что Филарет назвал условия передачи Киево-Печерской лавры Православной церкви Украины.

Ранее сообщалось, что Филарет рассказал о контактах украинской церкви со Службой безопасности Украины.