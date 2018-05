"Я підвів свою команду": голкіпер "Ліверпуля" вибачився перед фанатами за пропущені м'ячі на ЛЧ

Лоріс Каріус, голкіпер команди "Ліверпуль" вважає винним у програші тільки себе

Воротар футбольного клубу "Ліверпуль" Лоріс Каріус в ефірі програми talkSPORT попросив вибачення у фанатів і своєї команди за пропущені м'ячі у фіналі Ліги чемпіонів 2018. Відеозапис відповідного змісту було опубликована на сторінці talkSPORT в Twitter.

"Я підвів свою команду. Мені дуже прикро і соромно перед усіма – командою, клубом. Мої помилки коштували нам титулу. Якщо б я міг повернути час назад. Зараз мені просто соромно перед командою, я їх сьогодні потягнув на дно", — сказав Каріус у коментарі для talkSPORT.

“My mistakes cost the team and lost us the final... I’m so sorry, to everyone.”



Loris Karius speaks exclusively to @SamMatterface for talkSPORT. pic.twitter.com/2DSQh1GGkG