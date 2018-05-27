"Я підвів свою команду": голкіпер "Ліверпуля" вибачився перед фанатами за пропущені м'ячі на ЛЧ

Лоріс Каріус, голкіпер команди "Ліверпуль" вважає винним у програші тільки себе

Воротар футбольного клубу "Ліверпуль" Лоріс Каріус в ефірі програми talkSPORT попросив вибачення у фанатів і своєї команди за пропущені м'ячі у фіналі Ліги чемпіонів 2018. Відеозапис відповідного змісту було опубликована на сторінці talkSPORT в Twitter.

"Я підвів свою команду. Мені дуже прикро і соромно перед усіма – командою, клубом. Мої помилки коштували нам титулу. Якщо б я міг повернути час назад. Зараз мені просто соромно перед командою, я їх сьогодні потягнув на дно", — сказав Каріус у коментарі для talkSPORT.

“My mistakes cost the team and lost us the final... I’m so sorry, to everyone.”



Loris Karius speaks exclusively to @SamMatterface for talkSPORT. pic.twitter.com/2DSQh1GGkG — talkSPORT (@talkSPORT) 26 травня 2018 р.





Відео: (twitter.com/talkSPORT)

Нагадаємо, що фінальний матч Ліги чемпіонів 2018 відбувся у Києві 26 травня. За результатами гри триразовим переможцем став клуб "Реал". Мадридський "Реал" у фінальному матчі Ліги чемпіонів сезону 2017/18 здолав "Ліверпуль". Зустріч на НСК "Олімпійський" в Києві завершилася з рахунком 3:1.

"Реал" небезпечніше атакував в першому таймі, але не зміг втілити ігрову перевагу в гол. Бензема перед самою перервою добив м'яч у сітку після удару Роналду, але після свистка суддя зафіксував у португальця офсайд. Команди в першому таймі втратили по одному гравцю через травми: "Ліверпуль" позбувся Салаха, а "Реал" - Карвахаля. Рахунок був відкритий у другому таймі. На 51 хвилині після грубої помилки Каріуса рахунок у матчі відкрив Бензема.

Через чотири хвилини "червоні" відігралися - Мілнера з кутового і скидки Ловрена відновив рівновагу в рахунку Садьо Мане. Потім дублем у складі "Реала" відзначився Бейл. Спочатку Гарет в падінні через себе вивів мадридців уперед. На 83 хвилині Каріус допустив ще одну результативну помилку після дальнього удару Бейла.

Відео: video.rbc.ua