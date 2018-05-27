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"Я подвел свою команду": голкипер "Ливерпуля" извинился перед фанатами за пропущенные мячи на ЛЧ

STYLERLIFE        27.05.2018 - 13:54
Фото: (twitter.com/imahmedafridi)
Фото: (twitter.com/imahmedafridi)

Лорис Кариус, голкипер команды "Ливерпуль" считает виноватым в проигрыше только себя

Вратарь футбольного клуба "Ливерпуль" Лорис Кариус в эфире программы talkSPORT попросил прощения у фанатов и своей команды за пропущенные мячи в финале Лиги чемпионов 2018. Видеозапись соответствующего содержания была опубликована на странице talkSPORT в Twitter.

"Я подвел свою команду. Мне очень обидно и стыдно перед всеми – командой, клубом. Мои ошибки стоили нам титула. Если бы я мог повернуть время вспять. Сейчас мне просто стыдно перед командой, я их сегодня потянул на дно", — сказал Кариус в комментарии для talkSPORT.


Видео: (twitter.com/talkSPORT)

Напомним, что финальный матч Лиги чемпионов 2018 состоялся в Киеве 26 мая. По результатам игры троекратным победителем стал клуб "Реал". Мадридский "Реал" в финальном матче Лиги чемпионов сезона 2017/18 одолел "Ливерпуль". Встреча на НСК "Олимпийский" в Киеве завершилась со счетом 3:1.

"Реал" опаснее атаковал в первом тайме, но не смог воплотить игровое преимущество в гол. Бензема перед самым перерывом добил мяч в сетку после удара Роналду, но после свистка - судья зафиксировал у португальца офсайд. Команды в первом тайме потеряли по одному игроку из-за травм: "Ливерпуль" лишился Салаха, а "Реал" - Карвахаля. Счет был открыт во втором тайме. На 51 минуте после грубой ошибки Кариуса счет в матче открыл Бензема.

Спустя четыре минуты "красные" отыгрались - Милнера с углового и скидки Ловрена равновесие в счете восстановил Садьо Мане. Затем дублем в составе "Реала" отметился Бейл. Сначала Гарет в падении через себя вывел мадридцев вперед. На 83 минуте Кариус допустил еще одну результативную ошибку после дальнего удара Бэйла.

Видео: video.rbc.ua

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