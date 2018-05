"Я подвел свою команду": голкипер "Ливерпуля" извинился перед фанатами за пропущенные мячи на ЛЧ

Лорис Кариус, голкипер команды "Ливерпуль" считает виноватым в проигрыше только себя

Вратарь футбольного клуба "Ливерпуль" Лорис Кариус в эфире программы talkSPORT попросил прощения у фанатов и своей команды за пропущенные мячи в финале Лиги чемпионов 2018. Видеозапись соответствующего содержания была опубликована на странице talkSPORT в Twitter.

"Я подвел свою команду. Мне очень обидно и стыдно перед всеми – командой, клубом. Мои ошибки стоили нам титула. Если бы я мог повернуть время вспять. Сейчас мне просто стыдно перед командой, я их сегодня потянул на дно", — сказал Кариус в комментарии для talkSPORT.

“My mistakes cost the team and lost us the final... I’m so sorry, to everyone.”



