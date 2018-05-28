Социальные страницы
Курси валют
USD
26.2
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.2
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2614.95
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.86
Курс евро
Покупка 30.17
Продажа 30.86
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3052.95
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.91
Продажа 4.31
НБУ 4.24
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.2
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.2
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2614.95
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.86
Курс евро
Покупка 30.17
Продажа 30.86
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3052.95
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.91
Продажа 4.31
НБУ 4.24
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Я б у Росії не вижив": відомий журналіст розповів, чому переїхав в Україну

STYLERLIFE        28.05.2018 - 14:13
Фото: Айдер Муждабаєв (facebook.com ayder.muzhdabaev)
Фото: Айдер Муждабаєв (facebook.com ayder.muzhdabaev)

За його словами, переїзд вплинув на його матеріальний стан

Російський журналіст кримськотатарського походження Айдер Муждабаєв розповів, чому переїхав з РФ в Україну. Він вважає, що в нашій країні життя набагато комфортніше. Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Апостроф".

За його словами, переїзд вплинув на його матеріальний стан, але в РФ він би не вижив.

"Особисто мені дуже комфортно. Я став біднішим на порядок, але мені дуже комфортно жити. У мене нічого немає, і мені добре. Я б у Росії не вижив", - сказав Муждабаєв.

Фото: Айдер Муждабаєв (facebook.com-ayder.muzhdabaev)

Також журналіст вважає, що в Україні люди набагато краще.

"Після анексії (Криму - ред) я вже зрозумів, куди все котиться. Від мене відвернулися колеги, друзі. Зате у мене стільки хороших друзів з'явилося тут. Є, звичайно, і ті, які залишилися в Росії, - справжні друзі, але дуже мало залишилося. Тут люди набагато краще. Я там ще протримався рік. Поки я зі своєю совістю дружив, то я міг там працювати. Потім просто керівництво сказало: "Вибач, ми в Росії живемо, нам треба, щоб за Росію все було", - зазначив Муждабаєв.

Відео: Інтерв'ю Муждабаева (YouTube/Апостроф)

Як раніше повідомлялося, журналіст пояснив психологію росіян.

Як і чому проводилась депортація кримських татар з Криму

"Це наркоман, накачаний наркотиками": журналіст знайшов яскравий опис Росії "За принципом первісного племені": журналіст пояснив психологію росіян
Теги: Айдер Муждабаев
"Час спливає": у Нью-Йорку пройшла яскрава акція на підтримку Сенцова (фото)
"Боюся власного будинку": пронизливі фото життя українців в ООС (фото)
Українські співаки отримали нові нагороди в РФ (фото)
Настя Каменських виходить заміж: співачка показала обручку (фото)
On Top