"Я б у Росії не вижив": відомий журналіст розповів, чому переїхав в Україну

За його словами, переїзд вплинув на його матеріальний стан

Російський журналіст кримськотатарського походження Айдер Муждабаєв розповів, чому переїхав з РФ в Україну. Він вважає, що в нашій країні життя набагато комфортніше. Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Апостроф".

За його словами, переїзд вплинув на його матеріальний стан, але в РФ він би не вижив.

"Особисто мені дуже комфортно. Я став біднішим на порядок, але мені дуже комфортно жити. У мене нічого немає, і мені добре. Я б у Росії не вижив", - сказав Муждабаєв.

Фото: Айдер Муждабаєв (facebook.com-ayder.muzhdabaev)

Також журналіст вважає, що в Україні люди набагато краще.

"Після анексії (Криму - ред) я вже зрозумів, куди все котиться. Від мене відвернулися колеги, друзі. Зате у мене стільки хороших друзів з'явилося тут. Є, звичайно, і ті, які залишилися в Росії, - справжні друзі, але дуже мало залишилося. Тут люди набагато краще. Я там ще протримався рік. Поки я зі своєю совістю дружив, то я міг там працювати. Потім просто керівництво сказало: "Вибач, ми в Росії живемо, нам треба, щоб за Росію все було", - зазначив Муждабаєв.

Відео: Інтерв'ю Муждабаева (YouTube/Апостроф)

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