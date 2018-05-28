"Я бы в России не выжил": известный журналист рассказал, почему переехал в Украину

По его словам, переезд повлиял на его материальное состояние

Российский журналист крымскотатарского происхождения Айдер Муждабаев рассказал, почему переехал из РФ в Украину. Он считает, что в нашей стране жизнь намного комфортнее. Об этом он сообщил в интервью изданию "Апостроф".

По его словам, переезд повлиял на его материальное состояние, но в РФ он бы не выжил.

"Лично мне очень комфортно. Я стал беднее на порядок, но мне очень комфортно жить. У меня ничего нет, и мне хорошо. Я бы в России не выжил", - сказал Муждабаев.

Фото: Айдер Муждабаев (facebook.com-ayder.muzhdabaev)

Также журналист считает, что в Украине люди намного лучше.

"После аннексии (Крыма - ред) я уже понял, куда все катится. От меня отвернулись коллеги, друзья. Зато у меня столько хороших друзей появилось тут. Есть, конечно, и те, которые остались в России, - настоящие друзья, но очень мало осталось. Здесь люди намного лучше. Я там еще продержался год. Пока я со своей совестью дружил, то я мог там работать. Потом просто руководство сказало: "Извини, мы в России живем, нам надо, чтобы за Россию все было", - отметил Муждабаев.

Видео: Интервью Муждабаева (YouTube/Апостроф)

Как ранее сообщалось, журналист объяснил психологию россиян.

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