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"Я вже закінчив": мер Одеси виштовхав журналіста, не відповівши на питання (відео)

STYLERЖиття    27.12.2018 - 18:11
"Я вже закінчив": мер Одеси виштовхав журналіста, не відповівши на питання (відео)
Колаж РБК-Україна

Мер Одеси поштовхався з журналістом Радіо Свобода

Журналіст Радіо Свобода Михайло Штекель хотів поставити запитання меру Одеси Геннадія Труханова, але той не дочекався закінчення питання і почав рухатися в бік виходу, відштовхуючи журналіста. Це видно на відео, яке розмістив Штекель на своїй сторінці в Facebook.

Відео: Facebook/Михайло Штекель

Коли Труханів почав знімати мікрофон, Штекель сказав: "Навіщо? Вас знімають".

"Нічого страшного, я вже закінчив", – заявив Труханів і розштовхуючи журналіста, почав висуватися у бік виходу

Штекель зазначив, що спочатку його намагався відштовхнути Труханів, а потім вже і підключилася його охорона. Пізніше долучилася і поліція.

"Тягнули за руки й одяг, не били", - написав Штекель.

Нагадаємо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) направила до суду обвинувальний акт щодо Труханова та посадових осіб міськради Одеси по справі про заволодіння коштами місцевого бюджету в особливо великих розмірах.

Раніше також повідомлялося, що Росія розширила санкції проти України, доповнивши його ще більш 200 фізосіб, а також декількома компаніями. У новий список потрапив також і Геннадій Труханов.

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