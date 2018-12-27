"Я уже закончил": мэр Одессы вытолкал журналиста, не ответив на вопрос (видео)

Коллаж РБК-Украина

Мэр Одессы потолкался с журналистом Радио Свобода

Журналист Радио Свобода Михаил Штекель хотел задать вопрос мэру Одессы Геннадию Труханову, но тот не дождался окончания вопроса и начал двигаться в сторону выхода, отталкивая журналиста. Это видно на видео, которое разместил Штекель на своей странице в Facebook.

Видео: Facebook/Михаил Штекель

Когда Труханов начал снимать микрофон, Штекель сказал: "Зачем? Вас же снимают".

"Ничего страшного, я уже закончил", – заявил Труханов и расталкивая журналиста, начал выдвигаться в сторону выхода.

Ось відео колег, де можна побачити, як цей інцидент відбувався. pic.twitter.com/NGcnRc3RPm — Michael Shtekel (@mishajedi) December 27, 2018

Штекель отметил, что сначала его пытался оттолкнуть Труханов, а потом уже и подключилась его охрана. Позже подключилась и полиция.

"Тянули за руки и одежду, не били", - написал Штекель.

Напомним, что Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направила в суд обвинительный акт в отношении Труханова и должностных лиц горсовета Одессы по делу о завладении средствами местного бюджета в особо крупных размерах.

Ранее также сообщалось, что Россия расширила санкции против Украины, дополнив его еще более 200 физлиц, а также несколькими компаниями. В новый список попал также и Геннадий Труханов.