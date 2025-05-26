Ее выбросил из гнезда собственный отец: как сейчас живет аистенок Катруся (видео)

Пара аистов Грицько и Одарка, проживающие на Киевщине, хорошо известна в Украине. Но недавно в их семье произошел печальный случай, который вызвал бурную реакцию в интернете.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на группу Facebook "Лелека Грицько" рассказывает о том, что произошло с ребенком Грицика и Одарки - Катрусей, и в каком она сейчас состоянии.

Что произошло в гнезде аистов

23 мая в полдень в гнезде аистов Грицика и Одарки случилось событие, которое шокировало зрителей. Около 12 часов все пятеро малышей еще лежали кучкой возле своего отца. Вдруг Грицик подхватил самого маленького аиста, перенес его к краю гнезда, а потом поднял в клюве и улетел с ним. Через несколько минут он вернулся, но уже без птенца. Малыша больше не было.

В тот день в гнезде осталось только четверо из пяти аистят. Как отметили наблюдатели, подобные случаи предсказуемы с точки зрения биологии, но все равно вызывают сильные эмоции. Грицику даже предложили дать медаль "горе-отец".

Грицик оставляет детей одних (фото: facebook.com/lelekagricko)

Почему аисты могут выбрасывать птенцов

В дикой природе родители-аисты иногда сознательно избавляются от одного из малышей. Причины могут быть разные:

Ограниченность пищевых ресурсов. Если еды не хватает, взрослые птицы уменьшают количество потомства, чтобы спасти хотя бы часть.

Если еды не хватает, взрослые птицы уменьшают количество потомства, чтобы спасти хотя бы часть. Состояние здоровья птенца. Слабый, больной или раненый птенец может быть отброшен, чтобы не тратить силы на его уход.

Слабый, больной или раненый птенец может быть отброшен, чтобы не тратить силы на его уход. Человеческое вмешательство. Прикосновение человека к гнезду или птенцам может изменить запах малыша или вызвать у птиц стресс. В результате родители иногда теряют инстинктивную связь с ним.

Так сейчас выглядит Катруся (фото: facebook.com/lelekagricko)

Что случилось с Катрусей

Самого маленького и слабого аиста звали Катрусей, и ей было очень трудно в семье.

"Он (Грицик) ее не кормил целыми днями, а когда она у него просила еду - агрессивно клевал по голове. Запрещая просить есть. Другим птенцам он этого не делал. Он ее довел до того, что она начала есть землю с голоду и заболела. 23 мая он схватил ее за шею и таскал по всему гнезду, пытаясь выбросить, но конструкция гнезда ему этого не позволила.

Катруся зацепилась шейкой за ветки гнезда и притворилась мертвой. Он стоял и смотрел - умерла или притворяется. Потом схватил ее за голову и потащил на поле. Выбросил на голодную смерть. Это коротко. Братья и сестры тоже постоянно клевали Катю в гнезде, чтобы выжить, она притворялась мертвой" - написали в комментариях в группе Facebook "Лелека Грицько".

Сейчас в реабилитационном центре "Усадьба Нюшаник" продолжается лечение Катруси. Специалисты ожидают результаты дополнительных анализов, чтобы выяснить, есть ли необходимость в назначении антибиотиков. По словам руководительницы заведения Ирины Снопко, состояние птенца стабильное, и сегодня Катруся отрыгнула пелетку - остатки пищи, которые не переварились.

Сейчас Катрусю лечат (відео: facebook.com/ira.sarazins.ka)

Пока что аистенок находится на карантине. Когда его состояние улучшится, его переведут в вольер, где он сможет греться на солнце и общаться с другими аистами, которые также проходят реабилитацию в центре. "Наша цель - вернуть ее в дикую природу", - подчеркнула Ирина Снопко.