Її викинув з гнізда власний батько: як зараз живе лелеченя Катруся (відео)

Подружжя лелек Грицько та Одарка, що мешкає на Київщині, добре відоме в Україні. Але нещодавно у їхній родині стався прикрий випадок, який викликав бурхливу реакцію в інтернеті.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на групу Facebook "Лелека Грицько" розповідає про то, що сталося з дитиною Грицика та Одарки - Катрусею, та у якому вона зараз стані.

Що сталося в гнізді лелек

23 травня в обідню пору в гнізді лелек Грицика та Одарки трапилася подія, що шокувала глядачів. Близько 12-ї години всі п’ятеро малюків ще лежали купкою біля свого батька. Раптом Грицик підхопив найменшого лелеченя, переніс його до краю гнізда, а потім підняв у дзьобі та полетів із ним. За кілька хвилин він повернувся, але вже без пташеняти. Малюка більше не було.

Того дня у гнізді залишилося лише четверо з п’яти лелеченят. Як зазначили спостерігачі, подібні випадки передбачувані з точки зору біології, але все одно викликають сильні емоції. Грицику навіть запропонували дати медаль "горе-батько".

Грицик залишає дітей самих (фото: facebook.com/lelekagricko)

Чому лелеки можуть викидати пташенят

У дикій природі батьки-лелеки іноді свідомо позбуваються одного з малюків. Причини можуть бути різні:

Обмеженість харчових ресурсів. Якщо їжі не вистачає, дорослі птахи зменшують кількість потомства, щоби врятувати хоча б частину.

Якщо їжі не вистачає, дорослі птахи зменшують кількість потомства, щоби врятувати хоча б частину. Стан здоров’я пташеняти. Слабке, хворе або поранене лелеченя може бути відкинуте, щоб не витрачати сили на його догляд.

Слабке, хворе або поранене лелеченя може бути відкинуте, щоб не витрачати сили на його догляд. Людське втручання. Дотик людини до гнізда або пташенят може змінити запах малюка чи викликати у птахів стрес. У результаті батьки іноді втрачають інстинктивний зв’язок з ним.

Так зараз виглядає Катруся (фото: facebook.com/lelekagricko)

Що сталося з Катрусею

Найменше та слабкіше лелеченя звали Катруся, і їй було дуже важко у родині.

"Він (Грицик) її не годував цілими днями, а коли вона в нього просила їжу - агресивно клював по голові. Забороняючи просити їсти. Іншим пташеням він цього не робив. Він її довів до того, що вона почала їсти землю з голоду і захворіла. 23 травня він схопив її за шию і тягав по всьому гнізду, намагаючись викинути, але конструкція гнізда йому цього не дозволила.

Катруся зачепилася шийкою за гілки гнізда і прикинулася мертвою. Він стояв і дивився - померла чи прикидається. Потім схопив її за голову та потяг на поле. Викинув на голодну смерть. Це коротко. Брати й сестри теж постійно клювали Катрусю в гнізді, щоб вижити, вона прикидалася мертвою" - написали у коментаріях у групі Facebook "Лелека Грицько".

Зараз у реабілітаційному центрі "Садиба Нюшаник" триває лікування Катрусі. Фахівці очікують на результати додаткових аналізів, щоб з’ясувати, чи є потреба в призначенні антибіотиків. За словами керівниці закладу Ірини Снопко, стан пташеняти стабільний, і сьогодні Катруся відригнула пелетку - залишки їжі, які не перетравилися.

Зараз Катрусю лікують (відео: facebook.com/ira.sarazins.ka)

Поки що лелеченя перебуває на карантині. Коли його стан покращиться, його переведуть у вольєр, де воно зможе грітися на сонці та спілкуватися з іншими лелеками, що також проходять реабілітацію в центрі. "Наша мета - повернути її до дикої природи", - підкреслила Ірина Снопко.