Ее выбросил из гнезда собственный отец: как сейчас живет аистенок Катруся (видео)

Пара аистов Грицько и Одарка, проживающие на Киевщине, хорошо известна в Украине. Но недавно в их семье произошел печальный случай, который вызвал бурную реакцию в интернете.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на группу Facebook "Лелека Грицько" рассказывает о том, что произошло с ребенком Грицика и Одарки - Катрусей, и в каком она сейчас состоянии.
23 мая в полдень в гнезде аистов Грицика и Одарки случилось событие, которое шокировало зрителей. Около 12 часов все пятеро малышей еще лежали кучкой возле своего отца. Вдруг Грицик подхватил самого маленького аиста, перенес его к краю гнезда, а потом поднял в клюве и улетел с ним. Через несколько минут он вернулся, но уже без птенца. Малыша больше не было.
В тот день в гнезде осталось только четверо из пяти аистят. Как отметили наблюдатели, подобные случаи предсказуемы с точки зрения биологии, но все равно вызывают сильные эмоции. Грицику даже предложили дать медаль "горе-отец".
В дикой природе родители-аисты иногда сознательно избавляются от одного из малышей. Причины могут быть разные:
Самого маленького и слабого аиста звали Катрусей, и ей было очень трудно в семье.
"Он (Грицик) ее не кормил целыми днями, а когда она у него просила еду - агрессивно клевал по голове. Запрещая просить есть. Другим птенцам он этого не делал. Он ее довел до того, что она начала есть землю с голоду и заболела. 23 мая он схватил ее за шею и таскал по всему гнезду, пытаясь выбросить, но конструкция гнезда ему этого не позволила.
Катруся зацепилась шейкой за ветки гнезда и притворилась мертвой. Он стоял и смотрел - умерла или притворяется. Потом схватил ее за голову и потащил на поле. Выбросил на голодную смерть. Это коротко. Братья и сестры тоже постоянно клевали Катю в гнезде, чтобы выжить, она притворялась мертвой" - написали в комментариях в группе Facebook "Лелека Грицько".
Сейчас в реабилитационном центре "Усадьба Нюшаник" продолжается лечение Катруси. Специалисты ожидают результаты дополнительных анализов, чтобы выяснить, есть ли необходимость в назначении антибиотиков. По словам руководительницы заведения Ирины Снопко, состояние птенца стабильное, и сегодня Катруся отрыгнула пелетку - остатки пищи, которые не переварились.
Пока что аистенок находится на карантине. Когда его состояние улучшится, его переведут в вольер, где он сможет греться на солнце и общаться с другими аистами, которые также проходят реабилитацию в центре. "Наша цель - вернуть ее в дикую природу", - подчеркнула Ирина Снопко.
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