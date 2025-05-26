Її викинув з гнізда власний батько: як зараз живе лелеченя Катруся (відео)

Подружжя лелек Грицько та Одарка, що мешкає на Київщині, добре відоме в Україні. Але нещодавно у їхній родині стався прикрий випадок, який викликав бурхливу реакцію в інтернеті.
РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на групу Facebook "Лелека Грицько" розповідає про то, що сталося з дитиною Грицика та Одарки - Катрусею, та у якому вона зараз стані.
23 травня в обідню пору в гнізді лелек Грицика та Одарки трапилася подія, що шокувала глядачів. Близько 12-ї години всі п’ятеро малюків ще лежали купкою біля свого батька. Раптом Грицик підхопив найменшого лелеченя, переніс його до краю гнізда, а потім підняв у дзьобі та полетів із ним. За кілька хвилин він повернувся, але вже без пташеняти. Малюка більше не було.
Того дня у гнізді залишилося лише четверо з п’яти лелеченят. Як зазначили спостерігачі, подібні випадки передбачувані з точки зору біології, але все одно викликають сильні емоції. Грицику навіть запропонували дати медаль "горе-батько".
У дикій природі батьки-лелеки іноді свідомо позбуваються одного з малюків. Причини можуть бути різні:
Найменше та слабкіше лелеченя звали Катруся, і їй було дуже важко у родині.
"Він (Грицик) її не годував цілими днями, а коли вона в нього просила їжу - агресивно клював по голові. Забороняючи просити їсти. Іншим пташеням він цього не робив. Він її довів до того, що вона почала їсти землю з голоду і захворіла. 23 травня він схопив її за шию і тягав по всьому гнізду, намагаючись викинути, але конструкція гнізда йому цього не дозволила.
Катруся зачепилася шийкою за гілки гнізда і прикинулася мертвою. Він стояв і дивився - померла чи прикидається. Потім схопив її за голову та потяг на поле. Викинув на голодну смерть. Це коротко. Брати й сестри теж постійно клювали Катрусю в гнізді, щоб вижити, вона прикидалася мертвою" - написали у коментаріях у групі Facebook "Лелека Грицько".
Зараз у реабілітаційному центрі "Садиба Нюшаник" триває лікування Катрусі. Фахівці очікують на результати додаткових аналізів, щоб з’ясувати, чи є потреба в призначенні антибіотиків. За словами керівниці закладу Ірини Снопко, стан пташеняти стабільний, і сьогодні Катруся відригнула пелетку - залишки їжі, які не перетравилися.
Поки що лелеченя перебуває на карантині. Коли його стан покращиться, його переведуть у вольєр, де воно зможе грітися на сонці та спілкуватися з іншими лелеками, що також проходять реабілітацію в центрі. "Наша мета - повернути її до дикої природи", - підкреслила Ірина Снопко.
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