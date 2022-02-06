Юна фігуристка: Ольга Сумська вразила архівними фото себе 14-річної

На чорно-білих кадрах Ольгу важко впізнати - тоді у неї було темне волосся і коротка стрижка.

Артистка показала, як проводила зими в Запоріжжі, де тоді жила її сім'я - вона каталася на ковзанах, а також годувала білок і проводила час з рідними.

"Мої 14… Запоріжжя… Взимку тато сам заливав каток у дворі біля нашого будинку і ми ганяли на простих,хлопчакових ковзанах. Як я тоді мріяла про фігурні! Моє щасливе дитинство…", - написала Сумська.

Ольга Сумська показала, як виглядала в 14 років (фото: instagram.com/olgasumska)

Користувачі мережі відзначили, що Ольга вже тоді була справжньою красунею, і що її молодша дочка Аня дуже схожа на неї в юності.