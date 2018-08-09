Юрій Голік: у Дніпрі на честь бригадного генерала Іси Мунаєва відкрито пам'ятний знак

Відкриття пам'ятного знаку (фото: facebook.com/y.golyk)

В його честь була названа вулиця в місті, де тепер і встановлено пам'ятний знак

У Дніпрі відбулося відкриття пам'ятного знака на честь бригадного генерала Чеченської республіки Ічкерія Іси Мунаєва, який загинув, захищаючи Україну від російського агресії на Донеччині.

Відкриття пройшло за участю сина генерала Тімерхана Мунаєва, радника губернатора Дніпропетровської області Юрія Голика, який профінансував виготовлення та встановлення пам'ятного знаку, бойових побратимів Іси Мунаєва по батальйону ім. Джохара Дудаєва, яким він командував, а також місцевих жителів.

"Чотири роки тому Дніпропетровська область стала форпостом опору російської агресії. Саме з нашої області йшли на фронт перші добровольці. І, на жаль, саме в нашій області найбільше загиблих у цій війні. Іса Мунаєв - командир міжнародного миротворчого батальйону ім. Джохара Дудаєва, який формувався в Дніпропетровській області. З Дніпра Іса Мунаєв пішов захищати Свободу і Незалежність України. Він загинув, захищаючи свій батальйон і останнім йдучи з позицій при виході з Дебальцевого", - написав Голик на своїй Facebook-сторінці.

Відкриття пам'ятного знака (фото: facebook.com/y.golyk)

Бригадний генерал загинув 1 лютого 2015 року і був похований на Дніпропетровщині. В його честь була названа вулиця в Дніпрі, де тепер і встановлено пам'ятний знак.

Відкриття пам'ятного знака (фото: facebook.com/y.golyk)

"Іса чеченець за національністю і українець за духом. Він палко любив Україну і боровся за неї до самого кінця. Ми завжди будемо пам'ятати Ісу Мунаєва мужнім борцем", - зазначив Голик.

Нагадаємо, що раніше за особистою ініціативою керівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації в Дніпрі були створені Музей АТО (Музей громадянського подвигу) і Алею Героїв біля будівлі ОДА. Крім того, 23 серпня відбудеться підняття прапора України на флагштоку висотою 72 метра на проспекті Яворницького.

Відкриття пам'ятного знака (фото: facebook.com/y.golyk)

Раніше повідомлялося, що Дніпропетровська ОДА поповнила буккросинг у лікарні ім. Мечникова на 600 книг.