Юрий Голик: в Днепре в честь бригадного генерала Исы Мунаева открыт памятный знак

Открытие памятного знака (фото: facebook.com/y.golyk)

В его честь была названа улица в городе, где теперь и установлен памятный знак

В Днепре состоялось открытие памятного знака в честь бригадного генерала Чеченской республики Ичкерия Исы Мунаева, который погиб, защищая Украину от российской агрессии на Донбасе.

Открытие прошло при участии сына генерала Тимерхана Мунаева, советника губернатора Днепропетровской области Юрия Голика, профинансировавшего изготовление и установку памятного знака, боевых побратимов Исы Мунаева по батальону им. Джохара Дудаева, которым он командовал, а также местных жителей.

"Четыре года назад Днепропетровская область стала форпостом сопротивления российской агрессии. Именно из нашей области уходили на фронт первые добровольцы. И, к сожалению, именно в нашей области больше всего погибших в этой войне. Иса Мунаев - командир международного миротворческого батальона им. Джохара Дудаева, который формировался в Днепропетровской области. Из Днепра Иса Мунаев ушел защищать Свободу и Независимость Украины. Он погиб, защищая свой батальон и последним уходя с позиций при выходе из Дебальцево", - написал Голик на своей Facebook-странице.

Открытие памятного знака (фото: facebook.com/y.golyk)

Бригадный генерал погиб 1 февраля 2015 года и был похоронен на Днепропетровщине. В его честь была названа улица в Днепре, где теперь и установлен памятный знак.

Открытие памятного знака (фото: facebook.com/y.golyk)

"Иса чеченец по-национальности и украинец по-духу. Он горячо любил Украину и боролся за нее до самого конца. Мы всегда будем помнить Ису Мунаева мужественным борцом", - отметил Голик.

Напомним, что ранее по личной инициативе руководства Днепропетровской облгосадминистрации в Днепре были созданы Музей АТО (Музей гражданского подвига) и Аллею Героев возле здания ОГА. Кроме того, 23 августа состоится поднятие флага Украины на флагштоке высотой 72 метра на проспекте Яворницкого.

Открытие памятного знака (фото: facebook.com/y.golyk)

Ранее сообщалось, что Днепропетровская ОГА пополнила буккроссинг в больнице им. Мечникова на 600 книг.