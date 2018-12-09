"За пончиками їхали": у Києві поліцейські протаранили кафе

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Машина розгромила "літній" майданчик

В одному з районів Києва машина патрульної поліції влетіла в кафетерій, розгромивши при цьому паркан "літньій" майданчик. Відповідні кадри опублікував адвокат Клим Братковський на своїй сторінці у Facebook.

Так, на опубликованнм знімку видно, що у машини пошкоджено колесо і бампер. При цьому вона знесла паркан і стіл зі стільцями.

Фото: поліція влетіла в кафе (facebook.com/klimetin)

"Моя нова поліція Києва. Вулиця Велика Васильківська, біля Володимирського ринку", - йдеться у підписі.

Як пізніше з'ясували журналісти, в результаті інциденту є одна жертва.

"Його забрала швидка з переломом ноги. За словами очевидців, поліція була змушена піти на такий маневр, щоб уникнути більшої кількості жертв", - підкреслив журналіст.

Відео: ДТП у Києві за участю поліції (facebook.com/vartovi.espreso)

Нагадаємо, у ніч на 9 грудня в Дарницькому районі Києва сталася аварія за участю двох поліцейських патрульних машин. Про це повідомляє "Еспрессо ТВ".

На вулиці Старобориспільське патрульна Toyota Prius протаранив поліцейський автомобіль Hyundai. Після зіткнення Prius вилетів на тротуар і в'їхав в дерево.

Нагадаємо, у Житомирі машина "швидкої допомоги" зіткнулася з автомобілем Hyundai Santa Fe, в результаті чого постраждали семеро людей. За попередньою інформацією, автомобіль "швидкої", який рухався з проблисковими маячками, скоїв зіткнення з автомобілем Hyundai Santa Fe під керуванням 40-річного жителя смт Романів. Після цього обидва автомобілі в'їхали в дім.

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Відео: РБК-Україна