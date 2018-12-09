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"За пончиками ехали": в Киеве полицейские протаранили кафе

STYLERЖизнь    09.12.2018 - 15:25
"За пончиками ехали": в Киеве полицейские протаранили кафе
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Машина разгромила "летнюю" площадку

В одном из районов Киева машина патрульной полиции влетела в кафетерий, разгромив при этом забор "летней" площадки". Соответствующие кадры опубликовал адвокат Клим Братковский на своей странице в Facebook.

Так, на опубликованнм снимке видно, что у машини повреждено колесо и бампер. При этом она снесла забор и стол со стульями.

 

Фото: полиция влетела в кафе (facebook.com/klimetin)

"Моя новая полиция Киева. Улица Большая Васильковская, возле Владимирского рынка", - говорится в подписи.

Как позже выяснили журналисты, в результате инцидента есть одна жертва.

"Его забрала скорая с переломом ноги. По словам очевидцев, полиция была вынуждена пойти на такой маневр, чтобы избежать большего количества жертв", - подчеркнул журналист.

Видео: ДТП в Киеве с участием полиции (facebook.com/vartovi.espreso)

При этом пользователи сети поспешили высказаться о данном ЧП. По их мнению, полиция якобы "ехала за пончиками".

Напомним, вночь на 9 декабря в Дарницком районе Киева произошла авария с участием двух полицейских патрульных машин. Об этом сообщает "Эспрессо ТВ".

На улице Старобориспольской патрульная Toyota Prius протаранила полицейский автомобиль Hyundai. После столкновения Prius вылетел на тротуар и въехал в дерево.

Напоминаем, в Житомире машина "скорой помощи" столкнулась с автомобилем Hyundai Santa Fe, в результате чего пострадали семь человек. По предварительной информации, автомобиль "скорой", который двигался с проблесковыми маячками, совершил столкновение с автомобилем Hyundai Santa Fe под управлением 40-летнего жителя пгт Романов. После этого оба автомобиля въехали в дом.

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