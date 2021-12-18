Забули витягнути бинти: у Запоріжжі через лікарську недбалість пацієнт не може встати на ноги
У Запоріжжі лікар під час проведення операції пацієнту на хребті залишив бинти, забувши витягнути, і тепер чоловік вже півтора року не може встати на ноги і страждає від жахливих болів.
Про це йдеться в сюжеті місцевого "Телеканалу TV5".
Володимир Синчило на початку 2020-го потрапив у аварію і зламав хребет, після чого його прооперували і встановили підтримуючу конструкцію. Як виявилося, при цьому сталася лікарська недбалість - в рані залишилися операційні бинти, які хірург не дістав.
Як розповіла дружина чоловіка Олександра, через рік у нього стало свербіти місце, де були шви, і там і утворився "така водяна кулька".
Подружжя звернулося до сімейного лікаря і до хірургів, але медики лише прописали мазі, пояснивши, що Володимир просто міг натерти те місце, коли займався реабілітацією.
"Ну а потім прорвало, і почали виділення такі гнійні виділятися. І виступив звідти бинт", - каже жінка.
У лікарні Запоріжжя під час операції на хребті лікар залишив бинти (фото: скріншот з відео)
Тоді Володимиру в лікарні дістали цей бинт і виписали додому. Але ситуація не покращилася, розповідає Олександра, у чоловіка почало "все гноїтися, стало тільки гірше".
"Ми знову сюди. Знову там і нитки діставали... воно все виходило поступово. А втретє як ми сюди приїхали, його повезли на операційний стіл, бо нічого не загоювалося, ще гірше і гірше. Зняли шви, на 14-й день, і воно все прорвалося... Дірка така утворилася, прямо вказівний палець можна було туди вставити", - описує ситуацію дружина пацієнта.
Днями Володимиру зробили чергову операцію. Підтримуючу конструкцію довелося видалити, оскільки її частини були інфіковані. А ще пролежні, зараження крові, і два гепатити - B і C.
"Півтора року 39-40 у мене температура, постійно. Просто висновки ставили лікарі: це від катетера, це у тебе нирки, це у тебе приживається конструкція, це налагоджується чутливість... Ніяких результатів, абсолютно - ще гірше. Болі - пекельні. У спині - дірки", - розповів сам потерпілий.
Постраждалий житель Запорізької області через лікарську недбалість не може встати на ноги другий рік (фото: скріншот з відео)
Зараз сім'я Володимира перебуває в тяжкому становищі, оскільки всі кошти були витрачені на лікування, а процес реабілітації триватиме місяцями.
Синчило зазначив, що на покупку антибіотика в день йде близько 1-1,5 тисячі гривень. Будинок вони вже продали, як і земельний пай, тепер продавати вже нічого.
Завідувач відділення нейрохірургії Запорізької обласної клінічної лікарні Дмитро Латишев розповів, що зараз пацієнтом активно займаються їх медики, а що стосується лікаря, який проводив операцію і забув витягнути бинти - "зроблені висновки", і на цей момент він в їх відділенні вже не працює.
У лікарні Запоріжжя висловилися про кричущий випадок (фото: скріншот з відео)
Також в сюжеті йдеться, що бажаючі допомогти потерпілому чоловіку в цій біді, і щоб він знову зміг жити повноцінно, можуть зв'язатися подружжям Синчило по телефону, або надати фінансову допомогу:
- Карта для допомоги: 4441 1144 4572 2091 (Володимир Синчило).
- Номер телефону + 380994907403 (дружина Володимира Олександра)
Українців просять допомогти потерпілому (фото: скріншот з відео)
Відео: у лікарні Запоріжжя через лікарську недбалість сильно постраждав молодий чоловік
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