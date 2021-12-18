Забыли вытащить бинты: в Запорожье из-за врачебной халатности пациент не может встать на ноги

В Запорожье врач во время проведения операции пациенту на позвоночнике оставил бинты, забыв из вытащить, и теперь мужчина уже полтора года не может встать на ноги и страдает от ужасных болей.

Владимир Синчило в начале 2020-го попал в аварию и сломал хребет, после чего его прооперировали и установили поддерживающую конструкцию. Как оказалось, при этом произошла врачебная халатность - в ране остались операционные бинты, которые хирург не достал.

Как рассказала жена мужчины Александра, через год у него стало зудеть место, где были швы, и там и образовался "такой водяной шарик".

Супруги обратились к семейному врачу и к хирургам, но медики лишь прописали мази, объяснив, что Владимир просто мог натереть то место, когда занимался реабилитацией.

"Ну а потом прорвало, и начали выделения такие гнойные выделяться. И выступил оттуда бинт", - говорит женщина.

В больнице Запорожья во время операции на позвоночнике врач оставил бинты (фото: скриншот с видео)

Тогда Владимиру в больнице достали этот бинт и выписали домой. Но ситуация не улучшилась, рассказывает Александра, у мужа начало "все гноиться, стало только хуже".

"Мы снова сюда. Опять там и нитки доставали... оно все выходило постепенно. А в третий раз как мы сюда приехали, его повезли на операционный стол, потому что ничего не заживало, еще хуже и хуже. Сняли швы, на 14-й день, и оно все прорвалось... Дырка такая образовалась, прямо указательный палец можно было туда вставить", - описывает ситуацию жена пациента.

На днях Владимиру сделали очередную операцию. Поддерживающую конструкцию пришлось удалить, так как ее части были инфицированы. А еще пролежни, заражение крови, и два гепатита - B и C.

"Полтора года 39-40 у меня температура, постоянно. Просто заключения ставили врачи: это от катетера, это у тебя почки, это у тебя приживается конструкция, это налаживается чувствительность... Никаких результатов, абсолютно - еще хуже. Боли - адские. В спине - дыры", - рассказал сам пострадавший.

Пострадавший житель Запорожской области из-за врачебной халатности не может встать на ноги второй год (фото: скриншот с видео)

Сейчас семья Владимира находится в бедственном положении, так как все средства были потрачены на лечение, а процесс реабилитации будет длиться месяцами.

Синчило отметил, что на покупку антибиотика в день уходит около 1-1,5 тысячи гривен. Дом они уже продали, как и земельный пай, теперь продавать уже нечего.

Заведующий отделением нейрохирургии Запорожской областной клинической больницы Дмитрий Латышев рассказал, что сейчас пациентом активно занимаются их медики, а что касается врача, который проводил операцию и забыл вытащить бинты - "сделаны выводы", и на данный момент он в их отделении уже не работает.

В больнице Запорожья высказались о вопиющем случае (фото: скриншот с видео)

Также в сюжете говорится, что желающие помочь пострадавшему мужчине в этой беде, и чтобы он снова смог жить полноценно, могут связаться супругами Синчило по телефону, или оказать финансовую:

Карта для помощи: 4441 1144 4572 2091 (Владимир Синчило).

Номер телефона +380994907403 (жена Владимира Александра)

Украинцев просят помочь пострадавшему (фото: скриншот с видео)

Видео: в больнице Запорожья из-за врачебной халатности сильно пострадал молодой человек