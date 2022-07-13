Ось навіщо деякі водії наносять лак для волосся на номери автомобіля

Деякі автомобілісти наносять лак для волосся на номерні знаки. Мало хто знає, навіщо водії використовують таку хитрість. Однак, це може допомогти уникнути проблем.

Для чого водії використовують такий спосіб - читайте нижче .

Як виявилось, лак для волосся на держномерах - поширена технологія. Все для того, щоб запобігти впізнання номера поліцейською камерою автоматичної фіксації. Відповідно, штраф за порушення ПДР потім не прийде.

Зокрема, шар лаку виблискує на сонці, що ускладнює розпізнавання комбінації на номері. Також облитий засобом для укладання волосся номер машини не відрізняється від необробленого.

Окрім того, якщо нанести досить товстий шар цього засобу, то він може послужити деяким захистом для лакофарбового покриття.

Додамо, що на сьогодні користі від нанесення лаку для волосся на номерні знаки авто майже немає. Сучасне відеообладнання з імовірністю 95% все одно розпізнає номера. Пристрої працюють майже без збоїв і помилок, тому обдурити її вкрай складно

Зрозуміло, не можна виключити, що при якомусь рідкісному збігу обставин і певному розташуванні автомобіля, камери і сонця "лаковий" відблиск може все-таки допомогти.

Проблема такої технології в тому, що більшість сучасних комплексів автоматичної фіксації порушень ПДР мають ще й інфрачервоне підсвічування, яке оснащене матрицею, чутливою до випромінювання в ІЧ-діапазоні. Оскільки в інфрачервоному світлі лак точно не відблискує, то покривати їм держномера марно.

Варто просто дотримуватись правил дорожнього руху.