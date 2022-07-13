Вот зачем некоторые водители наносят лак для волос на номера автомобиля

Некоторые автомобилисты наносят лак для волос на номерные знаки. Мало кто знает, зачем водители используют такую хитрость. Однако это может помочь избежать проблем.

Для чего водители используют такой способ - читайте ниже .

Как оказалось, лак для волос на госномерах - распространенная технология. Все для того, чтобы предотвратить опознание номера полицейской камерой автоматической фиксации. Соответственно, штраф за нарушение ПДД потом не придет.

В частности, слой лака сверкает на солнце, что затрудняет распознавание комбинации на номере. Также облитый средством для укладки волос номер машины не отличается от необработанного.

Кроме того, если нанести достаточно толстый слой этого средства, то он может послужить некоторой защитой для лакокрасочного покрытия.

Добавим, что на сегодня пользы от нанесения лака для волос на номерные знаки авто почти нет. Современное видеооборудование с вероятностью 95% все равно распознает номера. Устройства работают почти без сбоев и ошибок, поэтому обмануть их крайне сложно

Разумеется, нельзя исключить, что при каком-то редком стечении обстоятельств и определенном месте автомобиля, камеры и солнца "лаковый" блик может все-таки помочь.

Проблема такой технологии в том, что большинство современных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД имеют еще и инфракрасную подсветку, которое оснащено матрицей, чувствительной к излучению в ИК-диапазоне. Поскольку в инфракрасном свете лак точно не бликует, то покрывать им госномера бесполезно.

Стоит просто соблюдать правила дорожного движения.