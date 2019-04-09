Як же всі задрали: Ніцой жорстко висловилася про мовний закон

"Мовний закон" продовжать розглядати у Верховній Раді найближчим часом.

Відома українська письменниця Лариса Ніцой опублікувала на своїй сторінці у Facebook новину про те, що для ухвалення закону про мову до другого туру виборів президента України може не вистачити голосів народних депутатів, адже вони будуть зайняті у виборчому процесі. Таку думку висловив народний депутат, один із авторів законопроекту про мову, Микола Княжицький.

Письменниця висловилася з приводу цієї новини.

"От вам і "отвєточка" прилетіла, українці. Княжицький сказав, що Закону про мову до 2 туру може не бути. Ви вважаєте, що це несподіванка? А як він міг бути, якщо Княжицький в комітеті два місяці правив законопроект, а тоді замість виправленого законопроекту у сесійну залу виніс ті самі 2 тисячі правок?" - написала вона.

Лариса Ніцой, крім того, висловила своє невдоволення тим, що у закон внесли близько двох тисяч правок саме у залі, адже такі правки має вносити профільний комітет.

За її словами, неясно, чому внесли цілих дві тисячі правок.

Фото: Лариса Ницой (facebook.com ByVengrinovich)

"Комітет правив і виносив у залу ВРУ готовий текст! Цього ж разу, замість винести на розгляд готовий текст, проголосувати перед виборами і забути – Комітет править ті правки два місяці в комітеті, а потім виносить в залу на голосування не поправлений текст законопроекту, а ті самі 2 тисячі правок!" – виловилася Лариса Ніцой.

За її словами, незрозуміло, що це за "патріотичний трюк" і невідомо, що буде далі.

"Поясніть мені, що це за патріотичний трюк такий? Поясніть мені, ви ж такі всі розумні. Яка різниця між патріотами, які роблять усе, щоб не було закону про мову – і українофобами, які роблять усе, щоб не було закону про мову? Гаразд. А тепер уявіть собі й таке: потягнули патріоти, потягнули, а тоді шарах – і проголосували! Усі українці заплакали і обнялися. Які ж ці патріоти чудові! Як вони героїчно добилися! Гаразд, зав’язую рота. Спробую мовчати, коли криком кричати хочеться: "Як же ви всі задрали своїми іграми!" – виловила свою думку Ніцой.

Нагадаємо, раніше Лариса Ніцой висловилася про російськомовних українців. Вона сказала, що пенсіонери мають право говорити російською, а от нове покоління має більше вивчати українську та говорити нею у публічному просторі.

Також Лариса Ніцой запропонувала започаткувати нове українське свято.