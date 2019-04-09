Как же все задрали: Ницой жестко высказалась о языковом законе

"Языковой закон" продолжат рассматривать в Верховной Раде в ближайшее время.

Известная украинская писательница Лариса Ницой опубликовала на своей странице в Facebook новость о том, что для принятия закона о языке до второго тура выборов президента Украины может не хватить голосов народных депутатов, ведь они будут заняты в избирательном процессе. Такое мнение высказал народный депутат, один из авторов законопроекта о языке, Николай Княжицкий.

Писательница возмущенно высказалась по поводу этой новости.

"Вот вам и "ответочка" прилетела, украинцы. Княжицкий сказал, что Закона о языке до 2 тура может не быть. Вы считаете, что это неожиданность? А как он мог быть, если Княжицкий в комитете два месяца правил законопроект, а тогда вместо исправленного законопроекта в сессионный зал вынес те самые 2 тысячи правок?" - написала она.

Лариса Ницой, кроме того, выразила свое недовольство тем, что в закон внесли около двух тысяч правок именно в зале, ведь такие поправки должен вносить профильный комитет.

По ее словам, неясно, почему внесли целых две тысячи правок.

Фото: Лариса Ницой (facebook.com ByVengrinovich)

"Комитет правил и выносил в зал ВРУ готовый текст! В этот же раз, вместо вынести на рассмотрение готовый текст, проголосовать перед выборами и забыть – Комитет правит те правки два месяца в комитете, а потом выносит в зал на голосование не поправленный текст законопроекта, а те самые 2 тысячи поправок!" – виловилася Лариса Ницой.

По ее словам, непонятно, что это за "патриотический трюк" и неизвестно, что будет дальше.

"Объясните мне, что это за патриотический трюк такой? Объясните мне, вы же такие все умные. Какая разница между патриотами, которые делают все, чтобы не было закона о языке – и украинофобами, которые делают все, чтобы не было закона о языке? Ладно. А теперь представьте себе и такое: потянули патриоты, потянули, а тогда шарах – и проголосовали! Все украинцы заплакали и обнялись. Какие же эти патриоты замечательные! Как они героически добились! Ладно, завязываю рот. Попробую молчать, когда криком кричать хочется: "Как же вы все задрали своими играми!" – выразила свое мнение Ницой.

Напомним, ранее Лариса Ницой высказалась о русскоязычных украинцах. Она сказала, что пенсионеры имеют право говорить на русском, а вот новое поколение должно больше изучать украинский и говорить на нем в публичном пространстве.

Также Лариса Ницой предложила начать новый украинский праздник.