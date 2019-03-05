Давайте установим свой: Ницой заинтриговала заявлением о 8 марта

Фото: Лариса Ницой (коллаж РБК-Украина)

Писательница по-разному относилась к празднику 8 марта, и сейчас считает, что оно уже давно лишилось коммунистического "привкуса"

8 марта – Международный женский день, который активно празднуют в Украине. Однако - празднуют не все. Многие сетуют на коммунистическую окраску праздника, поэтому насчет необходимости празднования этого дня продолжаются жаркие дискуссии. В частности, именно из-за “советскости” отказаться от выходного дня 8 марта призывает глава Института Национальной памяти Владимир Вятрович.

А что о 8 марта думает известная украинская писательница Лариса Ницой? О своем отношении к этому празднику она рассказала в эксклюзивном комментарии для Styler.

По словам писательницы, отношение к этому празднику в разные периоды у нее было далеко не одинаковым.

"В целом к 8 марта давно отношусь равнодушно. Но надо объяснить, в каком именно смысле. Когда я его защищала, потом я была категорически против. А сейчас он, видимо, перестал для меня существовать. Здесь не хотелось бы сказать, что это праздник для обделенных, кому в другие дни не дарят никаких подарков. Хотя частично так со стороны и выглядит. Такое отношение к празднику у меня сформировалось из-за того, что мой муж окружил меня вниманием, подарками и цветами, сынок подрос и тоже периодически дарит мне цветы. Я стала писательницей и часто хожу на встречи, где мне также дарят цветы. Цветов в моей жизни настолько много, что для меня этот праздник стал неактуальным", - делится мнением Лариса Ницой.

“Если кому-то не нравится коммунистическое наслоение праздника, давайте установим свой, украинский праздник”

О цветах в контексте 8 марта она говорит потому, что давно вычеркнула для себя коммунистическую составляющую этого праздника.

Фото: Я думаю, все женщины в Украине тоже давно вычеркнули из этого праздника коммунистическую составляющую" - Лариса Ницой (facebook.com/Лариса-Ніцой)

"Я думаю, что все женщины в Украине тоже давно вычеркнули из этого праздника коммунистическую составляющую. И на самом деле они держатся за этот праздник только потому, что хотят получить цветочек. Подавляющее большинство женщин во всем мире любят цветы! И когда появляется лишняя причина, чтобы нам подарили этот цветочек, то мы этому очень рады. И поскольку у меня цветочков в жизни появилось много, то для меня этот праздник потерял свое значение как коммунистический, а потом – как цветочный", - убеждена писательница.

Однако сейчас этот день все-таки имеет для нее значение, признается Лариса Ницой.

"Два года назад я думала, что это праздник лично для меня никакого значения не имеет. Но два года назад, когда весна была еще серая и неяркая, я шла по городу. И вдруг увидела, как навстречу мне шли девочки. То молодая девушка, то женщина - обе были с цветами в руках. Девушка выглядела очень счастливо, и шла, словно на свидание. Женщина была уже в летах, но тоже просто сияла. И тогда я поймала себя на мысли, что я смотрю на них и улыбаюсь. Это было именно 8 марта. И вот тогда я подумала о том, что нам стоило бы оставить 8 марта праздником дарения цветов. Если кому-то не нравится, что 8 марта имеет коммунистическое наслоение, то давайте установим в этот день свой, украинский праздник!" – предлагает она.

“У всех женщин этот день уже давно не ассоциируется с Кларой Цеткин”

Если женщина держится за этот праздник, и если этот день действительно дарит нам настроение, то почему бы нам не сделать свой праздник дарования цветы всем девушкам разного возраста, говорит Ницой.

Такой день ни у кого не будет вызывать сомнений, убеждена она.

Фото: "Этот праздник – совершенно радостный и жизнеутверждающий" - писательница (pixabay.com)

"У нас есть замечательный праздник в мае – День матери. Но это немного не то. Конечно, мам надо вспоминать каждый день, а не только в этот день. Так же – и всех женщин. Я пошла бы таким путем: не возражала бы этто праздник, не вычеркивала бы и не высмеивала. Я бы коммунистический праздник вытеснила своим, украинским. Хочу подчеркнуть – у всех женщин Украины этот день уже давно не ассоциируется с Кларой Цеткин и Розой Люксембург. Это просто настроенческий весенний праздник”, - говорит она.

“Говорят, что это маркетинговый ход. Ну и что? Зато это очень приятный праздник”

По словам писательницы, против этого праздника активно выступают в первую очередь мужчины, которые не хотят покупать женщинам цветы.

“Потому что некоторые мужчины так и говорят: “Для меня это праздник – сплошные расходы! Ведь у меня жена, две дочки, мама, теща и сестра. Покупать каждому из шестерых женщин по букету – это вся моя зарплата”. Поэтому говорят, что это маркетинговый ход. Ну и что? Зато это очень приятный праздник. У нас на самом деле в последнее время так мало поводов для радости, для хорошего настроения и для того, чтобы улыбнуться. А здесь все женщины 8 марта будут идти по улицам города и нести цветы. Это же такая радостная картина! Вот именно ради этого я бы ввела в этот день наш украинский праздник. Я бы его так и назвала: днем дарения цветов, днем весеннего цветка или даже просто днем хорошего настроения женщин. Этот праздник – совершенно радостный и жизнеутверждающий”, - убеждена писательница.

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